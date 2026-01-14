  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Venezuela hukukunu sakız gibi çiğnedi! Kukla yönetimden ABD'ye yeni jest Bakan Kacır duyurdu: Yerli silahlarda ‘tam bağımsızlık’ devri! 965 dev yatırıma teşvik yağdı Üzerine inşaat vinci düşen tren devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var İran’dan ABD’ye Türkçe ayar “Geçme namert köprüsünden…” Hem ülkesini hem tüm bölgeyi utandırdı! Avrupalı lider Trump'ın arkasına saklandı İstanbul'da gıda güvenliğine yeni önlemler: İşletmelere kamera, seyyar satılıcılara izin şartı, ilaçlamaya sıkı denetim! İran’ı bırak ABD’ye bak Los Angeles sokakları alev alev! Maganda İETT şoförü İstanbul'u şok etti: Trafiği durdurup camdan kavgaya uçtu İdama buradan başlayın! Huzurevindeki vahşette yeni gelişme Suriye'de şer ittifakı deşifre oldu: Katil ESAD artıkları PKK/SDG saflarına katıldı
Spor Başakşehir'in Faslı yıldızı Amine Harit: Galatasaray beni istedi
Spor

Başakşehir'in Faslı yıldızı Amine Harit: Galatasaray beni istedi

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Başakşehir'in Faslı yıldızı Amine Harit: Galatasaray beni istedi

Geçmiş dönemde Galatasaray'ın kendisini istediğini ancak transferin gerçekleşmediğini açıklayan Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir'in Faslı yıldızı Amine Harit, "Galatasaray'la çok yakın temaslarım oldu, hatta neredeyse anlaşmıştım" itirafında bulundu.

RAMS Başakşehir'in Faslı yıldızı Amine Harit, Türkiye'deki ilk özel röportajını AA'ya verdi. Amine Harit, geçmiş yıllardaki transfer görüşmelerini anlatarak çarpıcı bir itirafta bulundu.

''BAŞAKŞEHİR DÖRT DEĞERLİ KULÜPTEN BİRİ''

Kariyerinde oynadığı kulüplerle hep üst sıralar için mücadele ettiğini belirten Faslı oyuncu, "Marsilya, Fransa'nın en büyük kulüplerinden biriydi. Şampiyon olamıyorsak ikinci, üçüncü sıra için mücadele ediyorduk. Buraya geldiğimde ise şunu net gözlemledim, Başakşehir değeri tam yansıtılmayan bir kulüp özellikle kamuoyu önünde. Bana göre Başakşehir, Türkiye'deki dört değerli kulüpten biri. Kadro ve kalite anlamında bizimle yarışabilecek çok fazla takım olduğunu düşünmüyorum. Başakşehir'in her sezon ilk 2-3 sıra içerisinde olması gerekiyor. Başakşehir gibi bir kulübe de bu yakışır zaten." değerlendirmesinde bulundu.

 

''TRANSFERİM BU ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ''

Transfer döneminin son gününde Başakşehir'in kadrosuna dahil olan Amine Harit, transfer süreci hakkında şunları kaydetti: "Evdeydim, transferin son gününde, herhangi bir yere gitmeyi planlamıyordum. Marsilya'da sezona başlayacaktım ve sezonu Marsilya'da geçirmeyi planlıyordum. Daha sonrasında Nuri hocadan bir telefon geldi ve takımın başına geçtiğini, buranın ne kadar iyi ve organize bir takım olduğunu söyledi. Konuştuktan sonra kafamda bir şeyler netleşmeye başladı. Daha önce ona karşı oynamıştım, ne kadar büyük bir futbolcu olduğunu da biliyordum ve yaptığımız sohbette de aslında futbola bakış açımızın çok benzer olduğunu ve birlikte iyi işler yapabileceğimizi düşündüm. Aynı vizyona sahip olduğumuzu hissettim. Ayrıca Türkiye Müslüman bir ülke, buraya gelmemde beni iten konulardan biri de buydu. Yeni bir şehir, yeni bir kültür... Bu şekilde transferim gerçekleşti."

 

''GALATASARAY'LA NEREDEYSE ANLAŞMIŞTIM''

Faslı yıldız, "Daha önce de Türk takımlarıyla adın çok anıldı. O zaman transferin neden gerçekleşmedi?" sorusuna, "Geçtiğimiz transfer dönemlerinde özellikle Galatasaray'la çok yakın temaslarım oldu, hatta neredeyse anlaşmıştım. Fakat belli sebeplerden olmadı. Galatasaray'la görüştüğüm dönemde Marsilya'yla da sözleşme yenileme görüşmelerim vardı ve tercihimi Marsilya'dan yana kullandım. Türkiye'ye gelmeyi açıkçası yine düşünmüyordum. Benim için beklenmedik bir durum oldu ama Allah böyle istedi diyebiliriz. Futbol oynamaktan yeniden keyif almak istiyordum ve bundan dolayı Başakşehir'e geldim. Başakşehir'e gelmemde en önemli etken Nuri hoca oldu." yanıtını verdi.

Galatasaray’da beklenen transfer gerçekleşti
Galatasaray’da beklenen transfer gerçekleşti

Spor

Galatasaray’da beklenen transfer gerçekleşti

Galatasaray, Fethiyespor maçı için Muğla'ya geldi
Galatasaray, Fethiyespor maçı için Muğla'ya geldi

Spor

Galatasaray, Fethiyespor maçı için Muğla'ya geldi

Galatasaray’da ara transfer için düğmeye basıldı!
Galatasaray’da ara transfer için düğmeye basıldı!

Spor

Galatasaray’da ara transfer için düğmeye basıldı!

Yılın transfer çalımı: Galatasaray, Fenerbahçe’nin Gözdesi Lookman’a çöktü!
Yılın transfer çalımı: Galatasaray, Fenerbahçe’nin Gözdesi Lookman’a çöktü!

Spor

Yılın transfer çalımı: Galatasaray, Fenerbahçe’nin Gözdesi Lookman’a çöktü!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23