İstanbul İtfaiyesi yangınlara neden gecikiyor?

İtfaiye bünyesindeki araçların yaş ortalamasının ne olduğunu da soran Yazıcı, şunları kaydetti: "Ekonomik ömrünü dolduran araçların yenilenmesi için bir takvim oluşturulmuş mudur? Yangın ve afet riski yüksek ilçelerde yeni itfaiye istasyonlarının kurulmasına yönelik bir çalışma yapılmış mıdır? Yapıldı ise hangi ilçeler planlanmaktadır? Son zamanlarda İstanbul'daki ticari alanlarda yaşanan yangın facialarının asıl sebepleri, yangın yönetmeliğine uygunsuz olan ruhsatsız çalışma alanları ve denetimsizlik midir? Bu tür yapılar İBB tarafından rutin olarak denetlenmekte midir? İstanbul İtfaiyesinin İstanbul'da yangına ulaşma süresi dünya standartları kapsamındayken, son zamanlardaki gecikmeler İstanbul halkının her gün şikayet ettiği ve İBB'nin bir türlü çözemediği trafik yoğunluğundan mıdır?" Mecliste yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.