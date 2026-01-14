  • İSTANBUL
İstanbul İtfaiyesi yangınlara neden gecikiyor?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul İtfaiyesi yangınlara neden gecikiyor?

AK Parti'li meclis üyesi Celalettin Yazıcı, İstanbul İtfaiyesinin yangınlara gecikmesine ilişkin bir soru önergesi verdi.

#1
Foto - İstanbul İtfaiyesi yangınlara neden gecikiyor?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İstanbul İtfaiyesinin yangınlara ortalama varış süresinin uzamasının sebebine ilişkin verilen soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi. İBB Meclisi ocak ayı toplantılarının ikinci oturumu, İBB 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki binada yapıldı. Mecliste soru önergesi vermek için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı, Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun ilgili maddesinde "İtfaiye hizmetlerini yürütme, yangın ve diğer afetlere müdahale etme" yükümlülüğünün yer aldığını söyledi.

#2
Foto - İstanbul İtfaiyesi yangınlara neden gecikiyor?

Aynı şekilde Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Yönetmeliği'nde, personel sayısından araç kapasitesine ve istasyon sayılarına kadar açık standartların olduğuna değinen Yazıcı, "Buna rağmen son yıllarda İstanbul'da meydana gelen yangın ve acil durumlarda, kamuoyunda çokça tartışılan gecikmeler, yetersiz müdahale, ekipman eksikliği ve denetim zafiyeti yaşandığı görülmektedir. İstanbul gibi yüksek nüfuslu ve risk seviyesi yüksek bir metropolde acil durumlara hızlı ve etkin müdahale edilmesi temel belediyecilik hizmetlerinin başında gelmelidir." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - İstanbul İtfaiyesi yangınlara neden gecikiyor?

Şehir genelinde artan yapı yoğunluğu, deprem riski, endüstriyel faaliyetler ve trafik yoğunluğu nedeniyle İstanbul İtfaiyesinin hem personel hem de araç gereç bakımından sürekli güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Yazıcı, "Son zamanlarda ticari ünitelerde meydana gelen yangınların sebebinin ruhsatsız çalışma ve denetimsizlikten kaynaklandığı sıkça görülmektedir." diye konuştu. Kamu hizmetinin şeffaflığı ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde soru önergesindeki soruların cevaplandırılmasını isteyen Yazıcı, "İstanbul genelindeki itfaiye istasyonlarında görev yapan toplam personel sayısı kaçtır? Bu sayı uluslararası standartlar açısından yeterli midir? Olası afetlere müdahale durumunda, itfaiye teşkilatının ekipman ve donanım yeterliliği ile personelin, teknik yeterliliğinin olması gereken kriterlere uygun mudur? Bu konularla ilgili çalışmalarınız var mıdır?" dedi.

#4
Foto - İstanbul İtfaiyesi yangınlara neden gecikiyor?

İtfaiye bünyesindeki araçların yaş ortalamasının ne olduğunu da soran Yazıcı, şunları kaydetti: "Ekonomik ömrünü dolduran araçların yenilenmesi için bir takvim oluşturulmuş mudur? Yangın ve afet riski yüksek ilçelerde yeni itfaiye istasyonlarının kurulmasına yönelik bir çalışma yapılmış mıdır? Yapıldı ise hangi ilçeler planlanmaktadır? Son zamanlarda İstanbul'daki ticari alanlarda yaşanan yangın facialarının asıl sebepleri, yangın yönetmeliğine uygunsuz olan ruhsatsız çalışma alanları ve denetimsizlik midir? Bu tür yapılar İBB tarafından rutin olarak denetlenmekte midir? İstanbul İtfaiyesinin İstanbul'da yangına ulaşma süresi dünya standartları kapsamındayken, son zamanlardaki gecikmeler İstanbul halkının her gün şikayet ettiği ve İBB'nin bir türlü çözemediği trafik yoğunluğundan mıdır?" Mecliste yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

