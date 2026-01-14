  • İSTANBUL
Gündem Elde matarayla kuyruğa girmek hobi mi Mansur? "Ankara'da su problemi yok"
Gündem

Elde matarayla kuyruğa girmek hobi mi Mansur? “Ankara’da su problemi yok”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Başkentte aylardır su sorunu yaşanmasına rağmen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Ankara’da su problemi yok” açıklaması yapması adeta “pes” dedirtti. Ankaralılar Yavaş’ın açıklamasına büyük tepki gösterdi.

Türkiye’nin başkenti Ankara’da aylardır su problemi yaşanıyor. Ankaralılar ellerinde bidonlarla çeşme çeşme dolaşır oldu. Adeta 30 yıl öncesine giden Ankaralılar dört gözle sorunlarının çözülmesini beklerken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yapmış olduğu açıklamalar şaşkınlıkla karşılandı.

Yavaş, ABB Konferans salonunda Ankara'da yaşanan su sıkıntılarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yavaş, “Herkesin şunu bilmelisin istiyorum; biz bu yolda milletimizin duasını alarak yürüyoruz. Başınız dik olsun, bizim dik. Sizlerin de içi rahat olsun. Ankara'da şu anda su problemi yok.” dedi.

“SAVCILIĞA VERECEĞİZ”

Medyaya da adeta ‘aba altından sopa gösteren’ Yavaş, savcılığa başvuru yapacaklarını belirterek, “Bugün sabah belediyeye gelirken TGRT Haber’de CHP'li belediyelerde su kesintileri yaşanıyormuş. Bunun için de fiyatları artmış diye haber yapılmış. Bakın görüntüyü görüyorsunuz. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Benim gördüğüm kadarıyla Elazığ Belediyesi'nde su yok. Konya'da sıkıntı var. Bütün Türkiye'de bütün belediyelerde su sıkıntısı var.

7 yıldır biz hiçbir şey yapmamışız gibi haber hazırlıyorlar. TRT, nedir bu telaşınız? Ankara'da şu an tüm musluklardan su akıyor. Ankara'da salgın hastalık başlıyor, insanlar leğende çamaşır yıkıyor gibi haberlere de hazır olun. Çok konuşan insanlar dahil hepsinin ne kadar su kullandığını görüyoruz. Hepsini dezenformasyondan savcılığa vereceğiz. Sabah 8- akşam 8 trafik yayını yapacaksınız diye emekçilere baskı kurduğunuzu da biliyorum. 1 milyon araç eklendi Ankara'ya, elbette bunu çözmek için gerekeni yapacağız.” ifadelerini kullandı.

 

Yorumlar

Adem

Benim için Mansur kimdir deseler cevabım ,( MANSUR DEDİN Mİ, AKAN SULAR DURUR) , yalandan ölen var mı ki Mandıra birşey olsun ama her şey YAVAŞ YAVAŞ olur. Alıştıra alıştıra yapılır.

ata

herifçioğullarına bi şeyler oluyor, chp denen şeye dokununca...
