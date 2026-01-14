  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Barış Boyun Suç Örgütü'nün yöneticilerinden Mirhan Aygün Irak’ta yakalandı Balbay çarpıttı! İBB borç içinde yüzüyor “Benim girmediğim seçim gayrimeşrudur” diyen Ekrem’e cevap: Gayrimeşru olan sensin Bu nankörlüğe kim dur diyecek? Devletin ekmeğini yiyip PKK’ya uşaklık ediyorlar Trump'tan Powell'a sert faiz uyarısı! Küresel sermayeye değil piyasalara kulak ver! Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Trump’ın, kendisine “Sübyancı koruyucusu” diyen kişiye yaptığı şeye bakın Nazi artığı Alman polisinden kadınlara vahşi saldırı! Soykırımcı genleri yine hortladı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 14 gözaltı Trump Rejimi devirmek içi her tuşa basıyor Lut Kavminin artıkları da sahnede Erdoğan’dan sonra İsrail Başbakanının suratına ikinci tokatı İngiliz gazeteci attı! "Savaşı kaybediyorsunuz, Amerika da kaybediyor"
Dünya Bunların cesareti bu kadar! Netanyahu'nun uçağı İsrail dışına götürüldü
Dünya

Bunların cesareti bu kadar! Netanyahu'nun uçağı İsrail dışına götürüldü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Bunların cesareti bu kadar! Netanyahu'nun uçağı İsrail dışına götürüldü

Amerika Birleşik Devletleri-İran gerilimi sonrası eli kanlı Netanyahu'nun uçağı İsrail dışına götürüldü. Netanyahu'nun içinde bulunmadığı uçağın rotasına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Flight Radar verilerine göre, Netanyahu'ya tahsis edilen "Wings of Zion" isimli uçak İsrail'in güneyinden havalanarak ülkeden ayrıldı.

Netanyahu'nun içinde bulunmadığı uçağın rotasına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

ABD'nin İran'a saldırı düzenleme olasılığıyla artan gerilimin ardından Netanyahu'ya tahsis edilen uçağın yurt dışına çıkarılması dikkati çekti.

Uluslararası basında çıkan haberlerde, İran'da devam eden gösterilerin ardından ABD'nin İran'a saldırı düzenleyebileceği belirtiliyor.

 

ABD'nin vurması halinde İran'ın misilleme olarak İsrail'i de hedef alabileceği yorumları yapılıyor.

İsrail ile İran arasında Haziran 2025'teki savaşta Netanyahu'nun uçağı ülke dışına çıkarılarak Yunanistan'a götürülmüştü.

İsrail'in ve ABD'nin uykularını kaçıran ASELSAN'dan müthiş haber! 30 milyar doları aştı
İsrail'in ve ABD'nin uykularını kaçıran ASELSAN'dan müthiş haber! 30 milyar doları aştı

Ekonomi

İsrail'in ve ABD'nin uykularını kaçıran ASELSAN'dan müthiş haber! 30 milyar doları aştı

İngiltere’den İsrail'e mühimmat desteği!
İngiltere’den İsrail'e mühimmat desteği!

Dünya

İngiltere’den İsrail'e mühimmat desteği!

İran'dan BM'ye zehir zemberek mektup! Trump ve İsrail'i "masumların katili" ilan ettiler!
İran'dan BM'ye zehir zemberek mektup! Trump ve İsrail'i "masumların katili" ilan ettiler!

Gündem

İran'dan BM'ye zehir zemberek mektup! Trump ve İsrail'i "masumların katili" ilan ettiler!

Erdoğan’dan sonra İsrail Başbakanının suratına ikinci tokatı İngiliz gazeteci attı! "Savaşı kaybediyorsunuz, Amerika da kaybediyor"
Erdoğan’dan sonra İsrail Başbakanının suratına ikinci tokatı İngiliz gazeteci attı! "Savaşı kaybediyorsunuz, Amerika da kaybediyor"

Gündem

Erdoğan’dan sonra İsrail Başbakanının suratına ikinci tokatı İngiliz gazeteci attı! "Savaşı kaybediyorsunuz, Amerika da kaybediyor"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23