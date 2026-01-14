  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem 10 yıldır ödenen para artık yok! İBB’den memurlarına ikramiye darbesi
Gündem

10 yıldır ödenen para artık yok! İBB’den memurlarına ikramiye darbesi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin gerçek yüzü bir kez daha gün yüzüne çıktı. Zafer Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İBB'deki büyük vurgunu ve memura atılan kazığı gözler önüne serdi. 10 yıldır tıkır tıkır ödenen 10 bin liralık bayram ikramiyesine göz diken yönetim, "yasal değil" ve "para bitti" bahanelerinin arkasına sığınarak binlerce memurun hakkını bir gecede gasbetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde görev yapan memurlara yaklaşık 10 yıldır kesintisiz olarak ödenen 10 bin liralık bayram ikramiyesini sürpriz bir kararla iptal etti. Belediye yönetiminin bu radikal karara gerekçe olarak ödemelerin yasal bir zemini olmadığını ve belediye kasasında yeterli nakit bulunmadığını ileri sürdüğü öğrenildi. Yıllardır aldıkları bu desteğin bir anda kesilmesiyle sarsılan binlerce memur, hak kayıplarına karşı seslerini yükseltmeye hazırlanıyor.

Kendi personeline gelince "kasada para yok" edebiyatı yapanların, arka kapıdan parti teşkilatlarına mensup 700 yandaşı işe doldurduğu iddiası ise bardağı taşıran son damla oldu. Alın terinin hiçe sayıldığı bu zulme karşı İBB memurları başkaldırıyor. Perşembe günü Aksaray metro durağında toplanacak olan çalışanlar, bu adaletsizliğe karşı meydan okumaya hazırlanıyor. Milletin parasıyla yandaş semirten, emektarın üç kuruşluk ikramiyesine çöken zihniyetin bu hamlesi "bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirtti.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yusuf büyük

Halkci belediyecilik böyle olur az daha durun bırak ikramiyeyi maas alamiyacaksiniz
