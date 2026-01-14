10 yıldır ödenen para artık yok! İBB’den memurlarına ikramiye darbesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde görev yapan memurlara yaklaşık 10 yıldır kesintisiz olarak ödenen 10 bin liralık bayram ikramiyesini sürpriz bir kararla iptal etti. Belediye yönetiminin bu radikal karara gerekçe olarak ödemelerin yasal bir zemini olmadığını ve belediye kasasında yeterli nakit bulunmadığını ileri sürdüğü öğrenildi. Yıllardır aldıkları bu desteğin bir anda kesilmesiyle sarsılan binlerce memur, hak kayıplarına karşı seslerini yükseltmeye hazırlanıyor.

Kendi personeline gelince "kasada para yok" edebiyatı yapanların, arka kapıdan parti teşkilatlarına mensup 700 yandaşı işe doldurduğu iddiası ise bardağı taşıran son damla oldu. Alın terinin hiçe sayıldığı bu zulme karşı İBB memurları başkaldırıyor. Perşembe günü Aksaray metro durağında toplanacak olan çalışanlar, bu adaletsizliğe karşı meydan okumaya hazırlanıyor. Milletin parasıyla yandaş semirten, emektarın üç kuruşluk ikramiyesine çöken zihniyetin bu hamlesi "bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirtti.