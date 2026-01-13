  • İSTANBUL
Sivas'ta faciadan dönüldü! Minare külahı kopup uçtu
Yaşam

Sivas'ta faciadan dönüldü! Minare külahı kopup uçtu

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sivas’ın Pınarca köyünde rüzgarın şiddeti camide hasara sebep oldu. Minarenin külahı yerinden koparak savrulurken, olayda yaralanan olmadı.

Sivas’ta etkisini artıran soğuk hava dalgası ve şiddetli rüzgâr, bir köy camisinde hasara yol açtı.

 

Edinilen bilgilere göre, olay Sivas'ın merkeze bağlı Pınarca köyünde geçtiğimiz pazar günü meydana geldi. Bölgede etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte rüzgârın şiddetini artırması sonucu, köyde bulunan caminin minaresinde bulunan külah yerinden koparak uçtu. Şiddetli rüzgârın etkisiyle kopan minare külahı cami çevresine düşerken, olay sırasında cami ve çevresinde kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

 

Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, camide maddi hasar oluştu.

