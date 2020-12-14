KYK kredisi geri ödemesi ne zaman başlar? KYK kredi geri ödeme ne kadar?

Üniversite sınavına kazanıp da bir önlisans ya da lisans programını kazanma hakkını elde eden öğrenciler kazandıkları bölüme kayıt olduktan sonra Kredi ve Yurtlar Kurumu-KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulunur. KYK bursu çıkan öğrenciler burs ücreti karşılıksız (geri ödeme yok) KYK öğrenim kredisi alan öğrenciler belirli bir süre sonra kullandıkları KYK öğrenim kredisini geri ödemekle yükümlüdür.

Burs/kredi taahhütnamesinde bulunan kredi miktarı ile ödenen kredi miktarı aynı mıdır?

Burs/kredi taahhütnamesini onaylayan öğrenciler, taahhütnamede geçen “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ve Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre aylık bazda ve izleyen yıllardaki artış oranları dikkate alınarak tarafıma ödenecek olan öğrenim kredisi tutarını, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışları uygulanmak suretiyle hesaplanacak tutar üzerinden, aşağıda belirtilen şartlarla Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (Kurum) ödeyeceğimi, öğrenim kredisi ve burs tutarları ile yıllar bazında artırılan bu tutarların tarafıma banka aracılığıyla ödenmesini, taahhütname aşamasında belirtilen tutarın tahmini rakam olduğunu“ kabul ve taahhüt etmektedir.

Kredi almaktan vazgeçen öğrenciler borçlarını ne zaman, nasıl öder?

Kredi almaktan vazgeçen öğrenciler, kredi borcunu devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık taksitler halinde ödemektedir.

Herhangi bir sebeple, kredisi kesilen veya öğrenim kurumundan atılan, okullarını terk eden öğrenciler; borçlarını, kredilerinin kesildiği tarihten iki yıl sonraki aydan başlamak üzere, kredi aldıkları sürede aylık taksitler halinde her ayın son iş günü mesai saati bitimine kadar tebligat beklemeksizin ödemekle yükümlüdür. Öğrenciler ödemelerini T.C. kimlik numarası ile “yurtkur.gsb.gov.tr” internet adresinde yer alan ‘E-Ödeme Bölümü’ ya da ‘Geri Ödeme Bölümü’nden yapabileceği gibi T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden veya internet bankacılığından da yapabilmektedir. Öğrenciler taksitlerini vadesinden önce ödeyebilmektedir. Yapmış oldukları ödemeler taksitlerinden düşmektedir. Taksitlerini her ayın son iş gününden sonraki bir tarihte ödeyenler, zamanında ödememiş sayılmaktadır.

KYK öğrenim kredisi borçları nasıl hesaplanır?

KYK’dan kredi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen süre veya herhangi bir sebeple kredilerinin kesildiği tarihe kadar; kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak bulunan miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.

KYK kredi borcu kaç yıl sonra ödenir?

Öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrenciler, kredi alma aşamasında, düzenledikleri “Burs/Kredi Taahhütnamesi” nde borçlarını tebligat beklemeksizin normal öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlayarak kredi aldıkları süre kadar aylık taksitler halinde ödeyeceklerini taahhüt etmektedir.