KYK kredisi bursa nasıl dönüşür? KYK öğrenim kredisi nasıl bursa çevrilir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulunan üniversite öğrencilerine burs ve öğrenim kredisi vermekte. Peki KYK kredisi bursa nasıl dönüşür?

Kredinin bursa dönüşmesi için ne yapılması gerekmektedir?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; Yönetim Kurulunca belirlenen ‘öncelikli burs verilecek öğrenciler’ kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile Kurumumuz Genel Müdürlük adresine posta yoluyla ya da bizzat müracaat etmesi gerekmektedir.

Hem KYK bursu hem de KYK kredisi aynı anda alınabilir mi?

KYK tarafından burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir.

İkinci öğretim öğrencileri burs/kredi alabilir mi?

KYK burs/kredi almak üzere müracaatta bulunan ikinci öğretim öğrencileri de yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs/kredi almasına uygun bulunması halinde burs/kredi alabilmektedir.

KYK öğrenim kredisi nasıl iptal edilir?

KYK burs/kredi başvurusunu iptal etmek için ne yapılması gerekmektedir? Yapılan başvuru sonucunda öğrenciye burs/kredi tahsisi yapılsa dahi e-Devlet üzerinde bulunan burs/kredi taahhütnamesi onaylanmadığı sürece öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.