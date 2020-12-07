KYK kredisi çıktı almak istemiyorum ne yapmalıyım? | Üniversite öğrencilerine KYK burs ve kredi imkanı sağlıyor. Öğrenciler mezuniyetlerinin ardından kredi borçlarını ödemek durumunda. Bu sene burs ve kredi başvuruları 8 Kasım’da sona erdi. Başvuruların ardından gerekli incelemeler tamamlandı ve sonuçlar ilan edildi. Bazı öğrenciler KYK kredisi almak istemediği için başvuruyu iptal etme durumları olup olmadığını araştırıyor. Peki, KYK kredisi iptal edilir mi?

KYK kredi çıktı nasıl iptal edilir?

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin e devlet üzerinden onay işlemi yapması gerekiyor. Onay işlemi 11 Aralık 2020 saat 23.59’da sona erecek. Onay işlemi yapmayanlara burs ya da kredi ödenmiyor. Bu sebeple onay işlemi yapmadığınızda KYK kredisini almazsınız.

Ayrıca önceki yıllarda başvuru yapan ve KYK alan öğrenciler de kredi iptalinin mümkün olup olmadığını araştırıyor. KYK kredinizi e devlet üzerinden iptal edebilirsiniz. Borcunuzu ise üniversite bittikten iki yol sonra ödeyebilirsiniz. Yani bir yıl KYK kredisi aldıktan sonra iptal işlemi yaptınız; borcunuzu hemen ödemek zorunda değilsiniz. Okulunuz bittikten iki sene sonra ödemeniz yapmaya başlayacaksınız.

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KYK burs ve kredisi ne zaman yatacak?

KYK burs ve kredileri her ayın 6’sı ile 10’u arasında TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatıyor. 2020 yılında lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira burs ve kredi yatırılıyor. 2021 yılında ödenecek burs ve kredi miktarı ise Ocak 2021’de belli olacak.