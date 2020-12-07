KYK kredisi çıktı almak istemiyorum ne yapabilirim? | KYK burs ve kredi başvurularının ardından milyonlarca öğrencinin beklediği sonuçlar açıklandı. KYK bursu belli şartları taşıyan öğrencilere veriliyor. KYK bursu bekleyen ancak öğrenim kredisi çıkanlar iptal işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. KYK kredisini nasıl iptal ederim?

KYK kredi çıktı almak istemiyorum

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin e devlet üzerinden onay işlemi yapması gerekiyor. Onay işlemi 11 Aralık 2020 saat 23.59’da sona erecek. Onay işlemi yapmayanlara burs ya da kredi ödenmiyor. Bu sebeple onay işlemi yapmadığınızda KYK kredisini almazsınız.

Ayrıca önceki yıllarda başvuru yapan ve KYK alan öğrenciler de kredi iptalinin mümkün olup olmadığını araştırıyor. KYK kredinizi e devlet üzerinden iptal edebilirsiniz. Borcunuzu ise üniversite bittikten iki yol sonra ödeyebilirsiniz. Yani bir yıl KYK kredisi aldıktan sonra iptal işlemi yaptınız; borcunuzu hemen ödemek zorunda değilsiniz. Okulunuz bittikten iki sene sonra ödemeniz yapmaya başlayacaksınız.

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KYK bursu kimlere verilir?

KYK burs ve kredi başvurusunda bulunanlar kimlere burs çıktığını merak ediyor. KYK bursu alan kişiler şöyle:

Vakıf veya devlet üniversitelerine kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans, master ya da doktora öğrencileri,

ÖSYM sınavlarında, belirlenen puan türünde ilk 100’e girenler,

Belirli kıstaslar dahilinde amatör millî sporcular,

İki yıllık okullardan mezun olup dikey geçiş ile ara vermeden, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına kayıt yaptıranlar.