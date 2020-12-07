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Eğitim KYK kredi borcu nasıl hesaplanır? KYK geri ödeme ne zaman başlar?
Eğitim

KYK kredi borcu nasıl hesaplanır? KYK geri ödeme ne zaman başlar?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından verilen kredi ve burs başvurusu sonuçları belli oldu. KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının belli olmasının ardından öğrenciler, KYK kredi borcu nasıl hesaplanır? KYK geri ödeme ne zaman başlar? gibi soruların yanıtını aramaya başladı. Peki, KYK kredi borcu nasıl hesaplanır? KYK geri ödeme ne zaman başlar? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-07 14:00:00 -
KYK kredi borcu nasıl hesaplanır? KYK geri ödeme ne zaman başlar?

Normal öğrenimine devam etmekte olan öğrenci, kredisini tekrar talep etmesi durumunda, Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar kredi ödemesi yapmaktadır.

Burs almaktan vazgeçen öğrenciye ise Burs Yönetmeliği hükümlerine göre tekrar burs ödemesi söz konusu değildir fakat talep etmesi durumunda Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar tekrar öğrenim kredi ödemesi alması mümkündür.

Kredi almaktan vazgeçen öğrenci, kredi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra ödemeye başlar. Öğrenci, kredi aldığı sürede ve aylık taksitler halinde ödemesi yapar.

KYK kredi borcu nasıl hesaplanır?

KYK tarafından sağlanan kredilere faiz uygulanmaktadır. Faiz oranı ise Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) belli olmaktadır. KYK kredisi almış olan öğrenciden alınacak toplam faiz, kredi miktarının üç katını geçmez.

KYK geri ödeme ne zaman başlar?

KYK kredisi alan öğrencilere mezun olduktan sonra iki yıl süre verilmektedir. İki yılın tamamlanmasının ardından öğrencilere, aldıkları krediyi taksitler halinde ödeme imkânı tanınır.

Erken ödeme indirimi ne demek?

KYK, kredi alan öğrencilerden ödemelerine 2 yılın sonra başlamalarını istemektedir. Öğrenciler mezun olduktan sonra ödemek isterlerse faiz üzerinden indirim sağlanmaktadır. Bu indirim ana para üzerinden yapılmamaktadır. İlk yıl faizlerden yüzde 30 ikinci yıl yüzde 20 erken ödeme indirimi sağlanmaktadır.

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