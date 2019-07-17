KYK İstanbul yurtları 2019 | Kredi Yurtlar Kurumu İstanbul erkek ve kız öğrenci yurt adresleri
ÖSYM 2019 YKS sınav sonuçlarını son dakika olarak açıkladı. Üniversite taban puanlarını araştıran adaylar, 23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında başlayacak. KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başvuruları da yapılacak. KYK yurtları için tercih yapacak adaylar KYK yurt başvuruları için son dakika araştırmasına başladı. KYK kayıtları ne zaman? KYK yurtları İstanbul, KYK yurtları ne kadar? KYK yurtları Ankara, KYK yurtları ne zaman açılıyor 2019.17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:44
ÖSYM 2019 YKS sınav sonuçlarını son dakika olarak açıkladı. Üniversite taban puanlarını araştıran adaylar, 23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında başlayacak. KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başvuruları da yapılacak. KYK yurtları için tercih yapacak adaylar KYK yurt başvuruları için son dakika araştırmasına başladı. KYK yurtları İstanbul, KYK yurtları ne kadar? KYK yurtları Ankara, KYK yurtları ne zaman açılıyor 2019,
ÖSYM üniversite tercih yerleştirmelerini yapacak olan üniversite adayları diğer yandan Kredi Yurtlar Kurumu yurt ücretlerini araştırıyor. İstanbul’da hangi ilçelerdeGençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları var? İstanbul’da KYK yurtları olan ilçeler hangileri merak konusuydu. İstanbul KYK yurtlarını sizler için araştırdık.
2019 KYK İstanbul yurtları nerede? İstanbul KYK yurt adresleri
KYK ABDİ İPEKÇİ YURDU
Adres ZİLHANE SOKAK NO: 1 VİŞNEZADE MAH. MAÇKA
KYK AKKADIN HACI MUSTAFA TARMAN KIZ YURDU
Adres ÇÖMLEKÇİ ÇUKURU SOKAK NO: 35 MERDİVENKÖY MAH. GÖZTEPE
KYK ALTUNİZADE YURDU
Adres MÜTEVELLİ ÇEŞME SOKAK NO: 23/1 BARBAROS MAH.
KYK ANADOLU HİSARI YURDU
Adres GÖKSU CAD. CUMA YOLU SOKAK MAR.Ü.BED.EĞT.VE SPOR Y.O.KAM. ANADOLU HİSARI
KYK ATAŞEHİR KIZ YURDU
Adres ERCÜMENT BATANAY CAD. NO: 27 ÖRNEK MAHALLESİ
KYK AVCILAR ATATÜRK KIZ YURDU
Adres KAMPÜS SOKAK NO: 2 ÜNİVERSİTE MAH.
KYK AVCILAR MERKEZ KIZ YURDU
Adres NADİDE SOKAK NO: 5/7 GÜMÜŞPALA MAH.
KYK AVCILAR YURDU
Adres BEYOĞLU CAD. PARSELLER NO: 86-94 MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH
KYK BAHÇEKÖY YURDU
Adres HACI OSMAN BAYIRI CAD. KAZIM KARABEKİR MAH
KYK ÇAĞLAYAN ERKEK YURDU
Adres VATAN CAD. NEŞE SOKAK NO: 7/9 ÇAĞLAYAN
KYK ÇEMBERLİTAŞ YURDU
Adres PEYKHANE CADDESİ NO:20 BİNBİRDİREK MAH. FATİH
KYK EDİRNEKAPI KIZ YURDU
Adres ADNAN MENDERES VATAN BULV. NO:27 TOPKAPI MAH. EDİRNEKAPI
KYK ESENYURT ERKEK YURDU
Adres SEDEF SOKAK NO.10/12 ATATÜRK MAHALLESİ -KIRAÇ
FATİH SULTAN MEHMET YURDU
Adres ENSAR CADDESİ NO: 2/1 GENÇ OSMAN MAH.
FATİH YURDU
Adres BEDRETTİN SİMAVİ SOKAK NO:2-4 AK ŞEMSETTİN MAH
KYK FLORYA BEŞYOL YURDU
KYK FABRİKALAR CADDESİ NO: 32/A BEŞYOL MAH.
HÜDAVENDİGAR YURDU
Adres SARI MUSA SOKAK NO:7 MOLLA GÜRANİ MAH.FINDIKZADE
KYK İST.VİLAYETLER HİZ.BİRL.VALİ MUAMMER GÜLER YURDU
Adres GİRNE CADDESİ NO: 2 KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH.
KYK KADIRGA ERKEK YURDU
Adres CÖMERTLER SOKAK NO:4 ŞEHSUVARBEY MAH.KUMKAPI
KYK NİĞDE YURDU
Adres ZİYA GÖKALP CADDESİ BESTEKAR RAHMİBEY SOKAK NO: 15 DENİZ ABDAL MAH.FINDIKZADE
KYK SEYRANTEPE KIZ YURDU
Adres İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CD. NO: 145/A SEYRANTEPE MAH.
KYK ŞİŞLİ ERKEK YURDU
Adres ZİYA TÜRKKAN SOKAK NO:7 KAPTAN PAŞA MAH. OKMEYDANI
KYK VEZNECİLER YURDU
Adres DAR-ÜL ELHAM SOKAK NO:6 KALENDERHANE MAH.VEZNECİLER
ÖZEL YURTLAR İSE:
KYK Ataşehir- Özel Akşemsettin Vakfı Muharrem Güleç Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 90
Telefon : 216 572 67 46
Adres : İçerenköy Karslı Ahmet Cad. Buket Sok. No:27
KYK Ataşehir- Özel Arı Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 55
Telefon : 216 576 49 40
Adres : İnönü Mah. Evren Cad. No: 53 Ataşehir
KYK Ataşehir- Özel Cihan Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi : 89
Telefon : 0216 577 57 44
Adres : İçerenköy Mah. A. Nihat Tarhan Cad. Ertaş Sok. No: 6
KYK Ataşehir- Özel Hasan Basri Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 258
Telefon : 216 472 88 77
Adres : Örnek Mah. Ahmet Yesevi Cad. Yusuf Deniz Sok. No:2
Ataşehir- Özel Örnek Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 86
Telefon : 216 324 76 30
Adres : Örnek Mah. Somuncu Baba Sok. No: 54 Ataşehir
KYK Ataşehir- Özel Sadık Kenan Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 89
Telefon : 216 557 06 15
Adres : İnönü Mah. Kartal Cad. No: 114
KYK Ataşehir- Özel Yenisahra Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 144
Telefon : 216 324 44 10
Adres : Fatih Cad. No: 103 Yenisahra
KYK Avcılar- Özel Algın Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 64
Telefon : 212 422 45 86
Adres : Cihangir Mah. Sanayi Sok. No: 37 Avcılar
KYK Avcılar- Özel Avcılar Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 237
Telefon : 212 676 43 29
Adres : Üniversite Mah. Uran Cad. Park Yanı
KYK Avcılar- Özel Çağlar Yükseköğretim Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 72
Telefon : 2125930810
Adres : Merkez Mah. Fatih Sok. No: 21
KYK Avcılar- Özel Güvenler Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 109
Telefon : 212 695 19 31
Adres : Gümüşpala Mah. Zabit Sok. No:1/1
KYK Avcılar- Özel Meşale Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 50
Telefon : Yok
Adres : Firuzköy Mah. Hasan Önal Cad. No: 5/9
KYK Avcılar- Özel Nergis Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 146
Telefon : 212 694 28 58
Adres : Denizköşkler Mah. Zafer Cad. Misket Sok. No:5
KYK Avcılar- Özel Oktan Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 304
Telefon : 212 590 91 14
Adres : Reşitpaşa Cad. Avcılar İş Merkezi No:54
KYK Avcılar- Özel Zümrüt Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 130
Telefon : 212 694 44 95
Adres : Denizköşkler Mah. Reşitpaşa Cad. Tavla Sok. No:1
KYK Bağcılar- Özel Saffet Tirsi Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 51
Telefon : 212 434 01 34
Adres : Yenigün Mah. 1/1 A Sok. No:5
KYK Bahçelievler – Özel Bahçelievler Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 396
Telefon : 212 451 53 80
Adres : Çobançeşme Mah. Fatih Cad. No:35 C-Blok
KYK Bahçelievler – Özel Mahya Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 182
Telefon : 212 653 74 48
Adres : Hürriyet Mah. Sümbül Sok. No: 5
KYK Bahçelievler- Özel Vildan Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 96
Telefon : 212 503 45 04
Adres : Fetih Cad. Aksu Sok. No:43
KYK Bakırköy – Özel Abdurrahman Gürses Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 124
Telefon : Yok
Adres : Cevizlik Mah. Muhasebece Sok. No:15
KYK Bakırköy- Özel Bakırköy Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 80
Telefon : Yok
Adres : Cevizlik Mah. Muhasebece Sok. No:15
KYK Bakırköy- Özel Bakırköy Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 80
Telefon : 212 660 38 93
Adres : Zuhuratbaba Mah. İncirli Cad. Dr. Salih Sok. No:7
KYK Bakıköy – Özel Kartaltepe Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 142
Telefon : 212 542 32 82
Adres : Kartaltepe Mah. Soğanlı Sok. No:2
KYK Bakırköy- Özel Zümrüt Yuva Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 83
Telefon : 212 592 83 97
Adres : Basınköy Atayurt Cad. Cami Meydanı
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar (KYK) Genel Müdürlüğü iletişim bilgileri (Tüm Türkiye) için tıklayınız
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