ÖSYM 2019 YKS sınav sonuçlarını son dakika olarak açıkladı. Üniversite taban puanlarını araştıran adaylar, 23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında başlayacak. KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başvuruları da yapılacak. KYK yurtları için tercih yapacak adaylar KYK yurt başvuruları için son dakika araştırmasına başladı. KYK yurtları İstanbul, KYK yurtları ne kadar? KYK yurtları Ankara, KYK yurtları ne zaman açılıyor 2019,

ÖSYM üniversite tercih yerleştirmelerini yapacak olan üniversite adayları diğer yandan Kredi Yurtlar Kurumu yurt ücretlerini araştırıyor. İstanbul’da hangi ilçelerdeGençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları var? İstanbul’da KYK yurtları olan ilçeler hangileri merak konusuydu. İstanbul KYK yurtlarını sizler için araştırdık.

2019 KYK İstanbul yurtları nerede? İstanbul KYK yurt adresleri

KYK ABDİ İPEKÇİ YURDU

Adres ZİLHANE SOKAK NO: 1 VİŞNEZADE MAH. MAÇKA

KYK AKKADIN HACI MUSTAFA TARMAN KIZ YURDU

Adres ÇÖMLEKÇİ ÇUKURU SOKAK NO: 35 MERDİVENKÖY MAH. GÖZTEPE

KYK ALTUNİZADE YURDU

Adres MÜTEVELLİ ÇEŞME SOKAK NO: 23/1 BARBAROS MAH.

KYK ANADOLU HİSARI YURDU

Adres GÖKSU CAD. CUMA YOLU SOKAK MAR.Ü.BED.EĞT.VE SPOR Y.O.KAM. ANADOLU HİSARI

KYK ATAŞEHİR KIZ YURDU

Adres ERCÜMENT BATANAY CAD. NO: 27 ÖRNEK MAHALLESİ

KYK AVCILAR ATATÜRK KIZ YURDU

Adres KAMPÜS SOKAK NO: 2 ÜNİVERSİTE MAH.

KYK AVCILAR MERKEZ KIZ YURDU

Adres NADİDE SOKAK NO: 5/7 GÜMÜŞPALA MAH.

KYK AVCILAR YURDU

Adres BEYOĞLU CAD. PARSELLER NO: 86-94 MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH

KYK BAHÇEKÖY YURDU

Adres HACI OSMAN BAYIRI CAD. KAZIM KARABEKİR MAH

KYK ÇAĞLAYAN ERKEK YURDU

Adres VATAN CAD. NEŞE SOKAK NO: 7/9 ÇAĞLAYAN

KYK ÇEMBERLİTAŞ YURDU

Adres PEYKHANE CADDESİ NO:20 BİNBİRDİREK MAH. FATİH

KYK EDİRNEKAPI KIZ YURDU

Adres ADNAN MENDERES VATAN BULV. NO:27 TOPKAPI MAH. EDİRNEKAPI

KYK ESENYURT ERKEK YURDU

Adres SEDEF SOKAK NO.10/12 ATATÜRK MAHALLESİ -KIRAÇ

FATİH SULTAN MEHMET YURDU

Adres ENSAR CADDESİ NO: 2/1 GENÇ OSMAN MAH.

FATİH YURDU

Adres BEDRETTİN SİMAVİ SOKAK NO:2-4 AK ŞEMSETTİN MAH

KYK FLORYA BEŞYOL YURDU

KYK FABRİKALAR CADDESİ NO: 32/A BEŞYOL MAH.

HÜDAVENDİGAR YURDU

Adres SARI MUSA SOKAK NO:7 MOLLA GÜRANİ MAH.FINDIKZADE

KYK İST.VİLAYETLER HİZ.BİRL.VALİ MUAMMER GÜLER YURDU

Adres GİRNE CADDESİ NO: 2 KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH.

KYK KADIRGA ERKEK YURDU

Adres CÖMERTLER SOKAK NO:4 ŞEHSUVARBEY MAH.KUMKAPI

KYK NİĞDE YURDU

Adres ZİYA GÖKALP CADDESİ BESTEKAR RAHMİBEY SOKAK NO: 15 DENİZ ABDAL MAH.FINDIKZADE

KYK SEYRANTEPE KIZ YURDU

Adres İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CD. NO: 145/A SEYRANTEPE MAH.

KYK ŞİŞLİ ERKEK YURDU

Adres ZİYA TÜRKKAN SOKAK NO:7 KAPTAN PAŞA MAH. OKMEYDANI

KYK VEZNECİLER YURDU

Adres DAR-ÜL ELHAM SOKAK NO:6 KALENDERHANE MAH.VEZNECİLER

ÖZEL YURTLAR İSE:

KYK Ataşehir- Özel Akşemsettin Vakfı Muharrem Güleç Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 90

Telefon : 216 572 67 46

Adres : İçerenköy Karslı Ahmet Cad. Buket Sok. No:27

KYK Ataşehir- Özel Arı Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 55

Telefon : 216 576 49 40

Adres : İnönü Mah. Evren Cad. No: 53 Ataşehir

KYK Ataşehir- Özel Cihan Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi : 89

Telefon : 0216 577 57 44

Adres : İçerenköy Mah. A. Nihat Tarhan Cad. Ertaş Sok. No: 6

KYK Ataşehir- Özel Hasan Basri Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 258

Telefon : 216 472 88 77

Adres : Örnek Mah. Ahmet Yesevi Cad. Yusuf Deniz Sok. No:2

Ataşehir- Özel Örnek Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 86

Telefon : 216 324 76 30

Adres : Örnek Mah. Somuncu Baba Sok. No: 54 Ataşehir

KYK Ataşehir- Özel Sadık Kenan Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 89

Telefon : 216 557 06 15

Adres : İnönü Mah. Kartal Cad. No: 114

KYK Ataşehir- Özel Yenisahra Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 144

Telefon : 216 324 44 10

Adres : Fatih Cad. No: 103 Yenisahra

KYK Avcılar- Özel Algın Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 64

Telefon : 212 422 45 86

Adres : Cihangir Mah. Sanayi Sok. No: 37 Avcılar

KYK Avcılar- Özel Avcılar Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 237

Telefon : 212 676 43 29

Adres : Üniversite Mah. Uran Cad. Park Yanı

KYK Avcılar- Özel Çağlar Yükseköğretim Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 72

Telefon : 2125930810

Adres : Merkez Mah. Fatih Sok. No: 21

KYK Avcılar- Özel Güvenler Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 109

Telefon : 212 695 19 31

Adres : Gümüşpala Mah. Zabit Sok. No:1/1

KYK Avcılar- Özel Meşale Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 50

Telefon : Yok

Adres : Firuzköy Mah. Hasan Önal Cad. No: 5/9

KYK Avcılar- Özel Nergis Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 146

Telefon : 212 694 28 58

Adres : Denizköşkler Mah. Zafer Cad. Misket Sok. No:5

KYK Avcılar- Özel Oktan Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 304

Telefon : 212 590 91 14

Adres : Reşitpaşa Cad. Avcılar İş Merkezi No:54

KYK Avcılar- Özel Zümrüt Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 130

Telefon : 212 694 44 95

Adres : Denizköşkler Mah. Reşitpaşa Cad. Tavla Sok. No:1

KYK Bağcılar- Özel Saffet Tirsi Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 51

Telefon : 212 434 01 34

Adres : Yenigün Mah. 1/1 A Sok. No:5

KYK Bahçelievler – Özel Bahçelievler Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 396

Telefon : 212 451 53 80

Adres : Çobançeşme Mah. Fatih Cad. No:35 C-Blok

KYK Bahçelievler – Özel Mahya Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 182

Telefon : 212 653 74 48

Adres : Hürriyet Mah. Sümbül Sok. No: 5

KYK Bahçelievler- Özel Vildan Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 96

Telefon : 212 503 45 04

Adres : Fetih Cad. Aksu Sok. No:43

KYK Bakırköy – Özel Abdurrahman Gürses Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 124

Telefon : Yok

Adres : Cevizlik Mah. Muhasebece Sok. No:15

KYK Bakırköy- Özel Bakırköy Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 80

Telefon : Yok

Adres : Cevizlik Mah. Muhasebece Sok. No:15

KYK Bakırköy- Özel Bakırköy Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 80

Telefon : 212 660 38 93

Adres : Zuhuratbaba Mah. İncirli Cad. Dr. Salih Sok. No:7

KYK Bakıköy – Özel Kartaltepe Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 142

Telefon : 212 542 32 82

Adres : Kartaltepe Mah. Soğanlı Sok. No:2

KYK Bakırköy- Özel Zümrüt Yuva Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 83

Telefon : 212 592 83 97

Adres : Basınköy Atayurt Cad. Cami Meydanı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar (KYK) Genel Müdürlüğü iletişim bilgileri (Tüm Türkiye) için tıklayınız