KYK çıkmayana VGM bursu çıkar mı?

KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bu kez Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne çevrildi. Bur ve öğrenim kredisi alamayan öğrenciler “VGM bursu alabilir miyim?” sorusunun cevabını araştırıyor. Çünkü iki kurumun burs politikaları benzer görünse de, başvuru şartlarında kritik farklar bulunuyor. Peki KYK’dan kredi çıkan öğrenciler için VGM burs şansı devam ediyor mu?

KYK ve VGM bursları arasındaki fark nedir?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), öğrencilerin maddi durumuna göre burs veya öğrenim kredisi imkanı sağlıyor. KYK’dan burs çıkmayan, ancak kredi almaya hak kazanan öğrenciler için süreç burada bitmiyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), farklı kriterlerle değerlendirme yaparak bazı öğrencilere ek burs desteği verebiliyor.

VGM’den yapılan açıklama ne diyor?

VGM, yaptığı son duyuruda burs başvurularında KYK bursu kazananların başvurusunun iptal edileceğini, ancak KYK öğrenim kredisi kazananların değerlendirmeye alınacağını açıkladı. Bu da demek oluyor ki KYK’dan kredi alan öğrenciler için VGM burs ihtimali tamamen ortadan kalkmıyor.

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite öğrencileri için VGM burs başvuruları 21-31 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Henüz resmi açıklama yapılmasa d, sonuçların Kasım ayı içinde erişime açılması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında öğrenciler vgm.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulama yapabilecek.

VGM burs miktarı ne kadar olacak?

2025 yılı itibarıyla üniversite öğrencileri için aylık burs miktarı 3.000 TL, ortaöğrenim öğrencileri içinse 1.250 TL olarak belirlendi. Burslar geriye dönük olarak ödenecek ve öğrencilerin hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından yatırılmaya başlanacak.