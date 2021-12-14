KYK burs ve kredisi sonuçları açıklandı. Burs ya da öğrenim kredisi kazananlar ise ödemelerin ne zaman gerçekleşeceğini araştırmaya başladı.

KYK bursu ve kredisi çıkanlar ne zaman para alacak? KYK geriye ekim kasım aralık bursları ne zaman yatacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından “Sevgili genç arkadaşlarım, sabırsızlıkla beklediğiniz ‘GSB Burs ve Öğrenim Kredisi’ sonuçları açıklandı. Herkese hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

KYK sonuçları e Devlet üzerinden sorgulanıyor. Öğrenciler e Devlet şifresi ve TC kimlik numaralarıyla sisteme girip sonuçlarını öğrenebilir.

Yükseköğrenim öğrencilerinin, burs ve kredilerini alabilmeleri için e-devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak.

Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19 Aralık saat 23.59'a kadar e-devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecek.

Burs ve kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayından geçerli üç aylık burs ve kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.