Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere KYK tarafından başvuru yapıldığı takdirde burs veriliyor. Ayrıca maddi destek almak isteyen öğrencilere geri ödemeli kredi imkanı da sunuluyor. Her yıl KYK başvuru süreci ve KYK burs ücreti, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açıklanıyor. Yurt başvuruları ile de öğrencilere barınma desteği veriliyor.

KYK bursu ödemeleri başladı mı?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını açıkladı.

Kimler KYK bursuna başvurabilir?

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

5. Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.