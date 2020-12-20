KYK bursu ne zaman yatar? | KYK bursu ne kadar 2021

KYK bursu ne kadar? | KYK burs ve kredi başvuruları ekim ayı sonunda başladı. Merakla beklenen sonuçlar ise 7 Aralık’ta ilan edildi. Öğrenciler burs ve kredi onay işlemlerini 11 Aralık 23.59’a kadar e devlet üzerinden yaptı. Milyonlarca öğrenci KYK burs ve kredisinin ne zaman ödeneceğini araştırmaya başladı. Peki, KYK bursu ne zaman hesaba yatar?

KYK bursu ne zaman yatar?

KYK burs ve kredisi çıkan milyonlarca kişi ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. KYK burs ve kredileri her ayın 6’sı ile 10’u arasında TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatıyor.

KYK bursu ne kadar 2021

2020 yılında lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira burs ve kredi yatırılıyor. 2021 yılında ödenecek burs ve kredi miktarı ise Ocak 2021’de belli olacak.