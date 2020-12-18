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Eğitim KYK bursu ne zaman yatacak?
Eğitim

KYK bursu ne zaman yatacak?

Kredi ve burs almaya hak kazanan yükseköğretim öğrencileri, KYK ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. KYK kredi ve burs ilk ödemeleri ne zaman? KYK bursu ne zaman yatacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-18 00:59:00 -
KYK bursu ne zaman yatacak?

11 Aralık'ta sona eren taahhütname onayının ardından ilk ödeme ne zaman merak ediliyor. KYK bursu ne zaman yatacak? İşte 2020 KYK burs ve kredi ödemesi hakkında son durum ne? 

KYK bursu ne zaman yatacak?

2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira. 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.

Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç’inizi teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile sorgulayarak öğrenebilirsiniz.

KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.

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