KYK burs ve öğrenim kredisi hakkı kazananlar ödemenin ne zaman gerçekleşeceğini araştırmaya başladı. Peki, KYK bursu kaç lira oldu 2021

KYK bursu ne kadar? KYK bursu ne zaman yatacak?

KYK burs ya da öğrenim kredisi hakkı kazananlar ödemelerin ne zaman ayın kaçında yapılacağını araştırmaya başladı. 14 Aralık akşamı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KYK sonuçları e Devlet üzerinden sorgulanıyor. Öğrenciler e Devlet şifresi ve TC kimlik numaralarıyla sisteme girip sonuçlarını öğrenebilir.

KYK burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrenciler taahhüt işlemi yapmak zorunda. Bu işlemi yapmayanlar ödeme alamıyor. KYK burs ya da kredi hakkı kazanan öğrencilerin 19 Aralık saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden taahhüt işlemlerini yapmaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak. Öğrenciler, taahhüt onaylarını e-devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecek.

e-Devlet sistemine TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra KYK burs ve öğrenim kredisi sorgulama sayfasını açabilirsiniz. Sorgulama sonucu sayfasında taahhüt işlemini yapabilirsiniz. Açılan ekranda gerekli adımları tamamlayıp işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Burs ve kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayından geçerli üç aylık burs ve kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak. Öte yandan KYK ödemeleri her ayın 6’sı ile 10’u arasında hesaplara yatırılıyor.

2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL. 2022 yılında KYK bursunun ne kadar yatacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı henüz.