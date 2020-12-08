KYK bursları ekim kasımda yatacak mı? İlk burs ne zaman yatacak?
KYK burs ne zaman yatacak 2021, ilk burs ne zaman yatacak 2020, KYK burs yatma tarihleri KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. GSB KYK burs ve öğrenim kredi tutarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek. Peki KYK bursları ekim kasımda yatacak mı? İlk burs ne zaman yatacak?
KYK (Kredi Yurtlar Kurumu) 2020- 2021 burs ve kredilerinin ödeneceği tarih için araştırmalar devam ediyor. Açıklanan KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarına göre KYK'da ilk ödeme iki aylık yapılacak. Böylelikle öğrencilerin eline ekim ve kasım ayı için toplamda 550+550 olmak üzere toplam 1100 TL para geçecek. Peki, KYK Kasım bursları ne zaman yatacak? KYK'da ilk ödemenin tarihi belli oldu mu?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muhterem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, aralık ayına ilişkin KYK burs ve kredi ödemelerine ilişkin olarak bugün itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Aralık, "2" olanlar 7 Aralık, "4" olanlar 8 Aralık, "6" olanlar 9 Aralık, "8" olanlar ise 10 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.
KYK’dan öğrenim kredisi almaya hak kazanmak için ilk yapması gereken e devlet girişi yapılarak 19 Kasım saat 23.59’a kadar taahhütnameyi okuyup onaylamak olmalıdır. Taahhütname onaylamayan öğrenciye ödeme yapılmayacak.