KYK ne zaman yatar? 28 Ekim – 8 Kasım tarihlerinde KYK burs ve kredi başvuruları alındı. Milyonlarca öğrencinin beklediği haber ise 7 Aralık Pazartesi günü geldi. KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. Öğrenciler burs ve kredilerin ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Peki, KYK ne kadar?

KYK burs ve kredisi ne zaman yatacak? | KYK burs kredi ne kadar 2021

KYK burs ve kredileri her ayın 6’sı ile 10’u arasında TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatıyor. 2020 yılında lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira burs ve kredi yatırılıyor. 2021 yılında ödenecek burs ve kredi miktarı ise Ocak 2021’de belli olacak.

Öğrenciler KYK sonuçlarını sorguladıktan sonra taahhütnameyi onaylamalılar. Taahhütname onaylanmazsa burs ya da kredi hakkından yararlanılamıyor.