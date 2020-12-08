2020-2021 dönemi KYK burs ve kredi sonuçları duyuruldu. Burs ve öğrenim kredisi için başvuran öğrenciler sonuçlarını Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun resmi sitesi üzerinden öğrenebiliyor.

KYK burs ve kredi taahhütname onaylama işlemi son gün ne zaman?

Burs ve kredi için onaylatma gerekiyor. Burs veya kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 11 Aralık 2020 tarihi saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekmektedir. Taahhütname onay işlemi e-Devlet mobil uygulaması üzerinden yapılamamaktadır.

Burs veya kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne veya babalarının e-Devlet şifreleriyle burs, kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamaları gerekiyor. Daha sonra kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını yapabilecek.