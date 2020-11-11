KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı?

KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversiteyi yeni kazanan ve daha önce burs başvurusunda bulunmayan ya da başvurusu olumsuz sonuçlanan öğrencilerin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Peki, 2020 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? İşte merak edilen bilgiler…