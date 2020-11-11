KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı?
KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversiteyi yeni kazanan ve daha önce burs başvurusunda bulunmayan ya da başvurusu olumsuz sonuçlanan öğrencilerin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Peki, 2020 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? İşte merak edilen bilgiler…
KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs başvurusu yapan özellikle de yeni üniversiteyi kazanan öğrencilerin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. İşte, KYK burs sonuçları ile ilgili merak edilip araştırılanlar…
KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK burs başvurularının sona ermesinden sonra KYK burs sonuçlarının açıklanması bekleniyor.
KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak?
KYK 2020 yurt başvuruları henüz alınmaya başlamadı. KYK yurt başvuruları başladığı zaman ayrıntılara haberimizde yer vereceğiz.