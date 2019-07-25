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KYK burs ve kredi başvuruları hangi tarihte başlayacak 2019 KYK burs sorgula

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi borçlarının silinmesi için büyük bir beklenti oluşurken, KYK’dan yeni kredi ve burs alacak adaylar 2019 KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağını, KYK kredi-burs başvurusu için nereye başvurmak gerektiğini merak etmekte. Peki Burs/kredi başvuruları hangi tarihte başlamaktadır? KYK burs kayıtları başladı mı? İşte KYK burs ve kredi son haberler.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:24

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi borçlarının silinmesi için büyük bir beklenti oluşurken, KYK’dan yeni kredi ve burs alacak adaylar 2019 KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağını, KYK kredi-burs başvurusu için nereye başvurmak gerektiğini merak etmekte. Peki Burs/kredi başvuruları hangi tarihte başlamaktadır? 

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:24
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