Gençlik ve Spor Bakanlığı (KYK) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvurularının ne zaman alınacağı araştırılmaya başlandı. Peki, kimler KYK kredisi alabilir?

KYK burs ve kredi başvuruları alınmaya başladı mı? KYK burs başvuru ekranı:

Üniversite öğrencileri KYK başvuru tarihlerini merakla araştırılıyor. Ancak KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçen yıl KYK burs başvuruları 5-10 Kasım tarihlerinde alınmıştı. Bu yılda benzer bir takvimin uygulanması bekleniyor. KYK başvuru tarihi açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz. Öte yandan KYK başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK burs ve öğrenim kredilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "Yılbaşında kredi, burs ve beslenme yardımı rakamlarını günün ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek dönemde hem yurt hem burs imkanlarını genişletmeyi sürdüreceklerini söyledi.