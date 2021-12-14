Üniversite öğrencileri KYK burs ve öğrenim kredisine yeni yılda ne kadarlık bir artış yapılacağını araştırıyor. Peki, 2022’de KYK ne kadar olur?

KYK burs ücreti 2022 ne kadar? 2022'de KYK burs kredi ücreti ne kadar yatacak?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulunanlar hem sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor hem de 2022 yılında ne kadarlık bir ücret alacaklarını araştırıyor.

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 8-10 Kasım tarihleri üzerinde yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden, “En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız" açıklamasında bulundu.

Henüz KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili bilgi paylaşılmadı. 2020 yılında başvurular 28 Ekim-8 Kasım tarihlerinde alınmış sonuçlar ise 7 Aralık'ta açıklanmıştı. 2021 yılında da sonuçların aralık ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları e Devlet üzerinden ilan edilecek.

KYK burs ve öğrenim kredisine 2022 yılında ne kadarlık bir zam yapılacağı ise açıklanmadı. 2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL.