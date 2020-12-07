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Eğitim KYK burs taahhütname nasıl onaylanır?
Eğitim

KYK burs taahhütname nasıl onaylanır?

KYK burs taahhüt işlemi | KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçları sorgularken burs/kredi alabilmek için onay işleminin nasıl yapıldığını araştırıyor. KYK burs nasıl onaylanır? | KYK burs kredi onay işlemi | KYK burs taahhütname ekranı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 12:40:00 -
KYK burs taahhütname nasıl onaylanır?

KYK burs onay işlemi | KYK burs ve kredi başvuruları 28 Ekim – 8 Kasım tarihleri arasında alındı. Başvuruların ardından öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis ediliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler onay işlemlerini nasıl nereden yapacaklarını araştırmaya başladı.

KYK burs taahhütname nasıl onaylanır?

KYK burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrenciler taahhüt işlemi yapmak zorunda. Bu işlemi yapmayanlar ödeme alamıyor. KYK burs ya da kredi hakkı kazanan öğrencilerin 11 Aralık 2020 saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onay işlemi e-Devlet mobil uygulaması üzerinden yapılmıyor.

KYK BURS KREDİ TAAHHÜTNAME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ 

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