KYK burs onay işlemi | KYK burs ve kredi başvuruları 28 Ekim – 8 Kasım tarihleri arasında alındı. Başvuruların ardından öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis ediliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler onay işlemlerini nasıl nereden yapacaklarını araştırmaya başladı.

KYK burs taahhütname nasıl onaylanır?

KYK burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrenciler taahhüt işlemi yapmak zorunda. Bu işlemi yapmayanlar ödeme alamıyor. KYK burs ya da kredi hakkı kazanan öğrencilerin 11 Aralık 2020 saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onay işlemi e-Devlet mobil uygulaması üzerinden yapılmıyor.

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