  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim KYK burs sonucu öğren | KYK burs sonucu açıklandı mı?
Eğitim

KYK burs sonucu öğren | KYK burs sonucu açıklandı mı?

KYK burs sonucu sorgula? 28 Ekim - 8 Kasım arasında KYK burs ve öğrenim kredisi başvurula alındı. Öğrencilerin beklediği haber geldi. KYK sonuçları ilan edildi. Peki, KYK sonuçları nasıl öğrenilir? | KYK burs sonuçları sorgula

Yeniakit Publisher
2020-12-07 10:20:00 -
KYK burs sonucu öğren | KYK burs sonucu açıklandı mı?

KYK burs kredi sonucu öğren | KYK her yıl önlisans, lisans, yüksek lisan öğrencileriyle DGS’yi kazanıp eğitimlerine devam edenlere burs ve kredi imkanı sağlıyor. Bu yıl başvurular koronavirüs salgını sebebiyle geç başladı. Milyonlarca öğrenci 28 Ekim-8 Kasım tarihlerinde başvuru yaptı. Başvuru sonuçları ise 7 Aralık Pazartesi günü ilan edildi. Peki, KYK sonuçları nasıl öğrenilir?

KYK burs sonucu öğren | KYK burs sonucu açıklandı mı?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs, kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KYK sonuçları e devlet üzerinden TC kimlik numarası ve e devlet şifresiyle öğreniliyor.

KYK SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dilipak'tan 'Milli Güvenlik' uyarısı: Mehdi, Mesih, Dabbetül arz, Yecüc Mecüc, cinler, şeytanlar...
Gündem

Dilipak'tan 'Milli Güvenlik' uyarısı: Mehdi, Mesih, Dabbetül arz, Yecüc Mecüc, cinler, şeytanlar...

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, koronavirüsle mücadeleyi Sağlık Bakanlığı'nın değil Milli Savunma Bakanlığının yönetmesi gerektiğini söy..
Marton Gyöngyösi'den tarihi itiraf: Türkiye olmadan yapamayız
Dünya

Marton Gyöngyösi'den tarihi itiraf: Türkiye olmadan yapamayız

Avrupa Parlamentosunun Macar Milletvekili Marton Gyöngyösi, son dönemdeki göçmen krizinin Türkiye olmadan çözülemeyeceğini söyledi...
Öldüğü iddia edilen Hasan Mezarcı ortaya çıktı!
Gündem

Öldüğü iddia edilen Hasan Mezarcı ortaya çıktı!

Cezaevinden çıktıktan sonra kendisini “Mesih” ilan eden ve öldüğü öne sürülen Hasan Mezarcı, açıklamada bulundu.
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay