KYK burs sonucu öğren | KYK burs sonucu açıklandı mı?
KYK burs sonucu sorgula? 28 Ekim - 8 Kasım arasında KYK burs ve öğrenim kredisi başvurula alındı. Öğrencilerin beklediği haber geldi. KYK sonuçları ilan edildi. Peki, KYK sonuçları nasıl öğrenilir? | KYK burs sonuçları sorgula
KYK burs kredi sonucu öğren | KYK her yıl önlisans, lisans, yüksek lisan öğrencileriyle DGS’yi kazanıp eğitimlerine devam edenlere burs ve kredi imkanı sağlıyor. Bu yıl başvurular koronavirüs salgını sebebiyle geç başladı. Milyonlarca öğrenci 28 Ekim-8 Kasım tarihlerinde başvuru yaptı. Başvuru sonuçları ise 7 Aralık Pazartesi günü ilan edildi. Peki, KYK sonuçları nasıl öğrenilir?
KYK burs sonucu öğren | KYK burs sonucu açıklandı mı?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs, kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
KYK sonuçları e devlet üzerinden TC kimlik numarası ve e devlet şifresiyle öğreniliyor.