KYK burs sonuçları, KYK öğrenim kredisi sonuçları sonuc.kyk.gov.tr
KYK burs sonuçları son dakika. Yükseköğrenim öğrencilerinin merakla beklediği 2020-2021 eğtim öğretim yılı burs-kredi başvuru sonuçları, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) öğrenim kredisi ve burs başvurusunda bulunan öğrenciler tarafından merak edilmekte. GSB 2020 KYK burs-kredi sonuçları sonuc.kyk.gov.tr’de.
2020-2021 eğitim öğretim yılı KYK burs/kredi başvuruları korona salgını nedeniyle geç alındı. 28 Ekim'de başlayan GBS 2020 KYK öğrenim kredisi ve burs başvuruları 8 Kasım 2020 Salı günü sona tamamlandı. KYK burs başvurularını tamamlanmasıyla birlikte binlerce öğrenci büyük bir heyecanla 2020 GBS KYK burs sonuçlarını beklemekte.
KYK burs sonuçları açıklandı mı?
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs/kredi başvurularına ilişkin sonuçlar henüz açıklanmadı. 2020-2021 KYK burs ve öğrenim kredi başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı resmi olarak duyulmadı. KYK burs sonuçları açıklanması durumunda öğrenciler sonuc.kyk.gov.tr üzerinden burs-öğrenim kredisi alıp almadıklarını öğrenebilecek. KYK burs öğrenim kredisi sonuçları için tıklayın.