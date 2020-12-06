  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim KYK burs sonuçları açıklandı mı? | KYK burs sonuçları öğren
Eğitim

KYK burs sonuçları açıklandı mı? | KYK burs sonuçları öğren

KYK burs sonuçları sorgula | Önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri 28 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulundu. Öğrenciler KYK sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini araştırmaya başladı. Peki, KYK sonuçları açıklandı mı? | KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? | KYK burs sonuçları sorgula

Yeniakit Publisher
2020-12-06 19:16:00 -
KYK burs sonuçları açıklandı mı? | KYK burs sonuçları öğren

KYK sonuçları sorgulama ekranı | Önlisans, lisans, yüksek lisans ve DGS ile eğitimlerine devam eden öğrenciler KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu yapabiliyor. KYK burs ve kredi başvuruları 28 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında alındı. Öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, KYK sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları açıklandı mı? | KYK burs sonuçları öğren

Her yıl üniversite tercih sonuçlarının ardından başlayan KYK başvuruları be yıl koronavirüs salgını sebebiyle ekim ayının son günlerinde başladı. KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Öğrenciler TC kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçlarını sorgulayabilir.

BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK aralık ayı bursları yattı mı? | KYK aralık ayı burs kredi ne zaman yatar
KYK aralık ayı bursları yattı mı? | KYK aralık ayı burs kredi ne zaman yatar

Ekonomi

KYK aralık ayı bursları yattı mı? | KYK aralık ayı burs kredi ne zaman yatar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'a
Medya

Erdoğan'a "Yanında kim kaldı?" diyen Ali Babacan'a anlamlı cevap: Ben buradayım!

23. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı ve Başbakanlığı döneminde uzun yıllar danış..
İran'dan İsrail'e misilleme! MOSSAD yetkilisi öldürüldü
Dünya

İran'dan İsrail'e misilleme! MOSSAD yetkilisi öldürüldü

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de MOSSAD yetkilisi olan Fahmi Hinavi, silahlı saldırı sonucu öldü. Saldırıyı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'n..
Kan donduran sözler: Müslümanlara domuz eti yedirmek için o saatleri seçiyorlar!
Dünya

Kan donduran sözler: Müslümanlara domuz eti yedirmek için o saatleri seçiyorlar!

Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yapılan zulmün her geçen gün yeni boyutları ortaya çıkıyor. Kamplarda iki sene tutulan doktor Sayragul Sa..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay