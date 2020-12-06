KYK sonuçları sorgulama ekranı | Önlisans, lisans, yüksek lisans ve DGS ile eğitimlerine devam eden öğrenciler KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu yapabiliyor. KYK burs ve kredi başvuruları 28 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında alındı. Öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, KYK sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları açıklandı mı? | KYK burs sonuçları öğren

Her yıl üniversite tercih sonuçlarının ardından başlayan KYK başvuruları be yıl koronavirüs salgını sebebiyle ekim ayının son günlerinde başladı. KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Öğrenciler TC kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçlarını sorgulayabilir.

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