KYK öğrenim kredisi sorgula | Her sene olduğu gibi bu yıl da milyonlarca Üniversite öğrencisi KYK öğrenim kredisi ve burs başvurusunda bulundu. Koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl başvurular ekim ayının sonunda alınmaya başladı. Peki, KYK sonuçları açıklandı mı? |KYK sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK burs sonuçları açıklandı mı? | KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

Başvuru yapan milyonlarca üniversiteli sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Ancak burs ve öğrenim kredilerinin açıklanacağı tarihle ilgili olarak resmi bir açıklama bulunmuyor.

KYK yurt başvuruları ne zaman?

KYK burs başvurusu sonuçlarını araştıranlar KYK yurt başvurularının durumunu merak ediyor. Koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl henüz KYK yurt başvuruları başlamadı. Konu hakkında Yurtkur açıklama yaptığımızda haberlerimizden öğrenebilirsiniz.

E DEVLET KYK BURS ÖĞRENİM KREDİSİ SORGULAMA EKRANI