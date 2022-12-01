KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK burs sonuçları kaç günde açıklanır? KYK burs sorgulama - E-Devlet burs sorgulama

KYK burs başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden duyurulacak. KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. KYK burs başvuru şartları taşıyan adaylar; ailevi durum, maddi gelir değerlendirmelerinin ardından, 12 farklı kamu kurumu tarafından onaylanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına odaklanan milyonlarca aday KYK burs sonuçları sorgulama işlemleri yapıyor. Aynı zamanda sonuçların dışında Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından bu yılki burs ve kredi miktarı da duyurulacak. Peki; KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları için gözler GSB'den gelecek son dakika açıklamasında. İşte KYK burs başvuru sonuçları son durum.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti. VGM üniversite burs başvuru sonuçlarının açıklanması için KYK burs sonuçlarının duyurulması bekleniyor.

2021 yılı bilgileri baz alındığında bu sene de başvuru sonuçlarının aralık ayının son haftasında açıklanması ön görülüyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu şunları söyledi;

"Şu anda lisans öğrencilerine aylık 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine aylık 1700 lira, doktora öğrencilerine ise aylık 2 bin 550 lira burs/kredi ödemesi gerçekleştiriyoruz.

Yıl sonu itibarıyla bu tutarları da her yıl olduğu gibi yine artıracağız."

Burs Öğrenim Kredisi ne zaman açıklanacak?

8 Kasım Cuma günü itibariyle değerlendirmeye tabi tutulacak olan KYK burs ve kredi başvurularının, geçtiğimiz yıl baz alındığında 12 Aralık Pazartesi günü erişime açılması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANACAK?

KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınmıştı. Başvuru sonuçları da e-Devlet mobil veya internet sitesi https://www.turkiye.gov.tr/üzerinden kontrol edilecek. Sorgulamalar, 'https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-ve-burs-sorgulama' adresinden yapılacak.

e-Devlet sitesine T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapılacak.

Öğrenim / Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama - e-Devlet Kapısı

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12 KURUM TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLECEK

Burs almak isteyen öğrencilerin başvuruları 12 farklı kamu kurumunun veri altyapısında yapılan taramayla değerlendirilecek.

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor.

TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

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KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

KYK burs ücreti lisans öğrencilerine 850 TL, Yüksek Lisans öğrencilerine 1.750 TL ve son olarak doktora öğrencilerine 2.500 TL veriliyor.

KYK burs başvurusu ne zaman?

Üniversite öğrencileri için VGM burs başvuruları, 21-30 Kasım 2022 tarihleri arasında alındı.