KYK burs kredi sonuçları sorgulama ekranı | KYK her yıl milyonlarca öğrenciye burs ve kredi imkanı sağlıyor. Her yıl üniversite tercih sonuçlarının ardından KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başlıyordu. Ancak bu sene koronavirüs salgını sebebiyle başvurular ekim ayının son haftasına kaldı. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı?

KYK burs sonuçları

KYK burs ve kredi başvuruları 28 Ekim'de başladı. Başvurular 8 Kasım'da sona erdi. Öğrenciler sonuçların ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. KYK yapılan değerlendirmenin sonuçlarını e devletten ilan edecek. Ancak KYK sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil.

E DEVLET KYK BURS SORGULAMA EKRANI

KYK bursu ne kadar 2020-2021

KYK burs başvurusunda bulunan öğrenciler her ay kaç lira alacaklarını da merak ediyor. Geçtiğimiz yıl KYK bursu 550 TL’ydi. Bu sene ne kadar olacağı henüz açıklanmadı.