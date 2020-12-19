KYK burs paraları ne zaman yatacak?

KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından ödeme tarihleri merak ediliyor. 2020 2021 Eğitim Öğretim yılı Yükseköğrenim gören öğrencilerin KYK burs kredi ödemelerinin T.C. Kimlik numrasının son hanesine göre yapılacağı açıklanmıştı. İşte, KYK paraları ne zaman yatacak?

KYK ödemeleri ne zaman ödenecek?

Yükseköğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylama işlemleri de geride kaldı. 11 Aralık'ta bu işlemin de bitmesi ile birlikte burs ödemelerini bekleyen öğrenciler araştırmalarına hız verdi.

KYK ödemeleri 2020: KYK paraları ne zaman yatacak? KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman ödenecek?

Burs/kredi tahsis edilen öğrencilerin bekleyişi devam ediyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere Ekim 2020 tarihinden itibaren ödeme yapılacak. Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için ise son gün 15 Ocak 2021.

2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira. 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.