KYK burs öğrenim kredisi ne kadar?

KYK bursu geri ödemesiz yani karşılıksızdır. KYK öğren kredisi ise üniversitede okuyan öğrencilerin maddi sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletmek amacıyla maddi durumu iyi olmayan öğrencilere geri ödemeli olarak KYK tarafından verilen kredidir.

KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının ne zaman başlayacağı binlerce üniversiteli öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime başlayamayan üniversiteler, eğitim öğretimlerini online olarak uzaktan eğitim üzerinden gerçekleştirmekte. Üniversitelerin uzaktan eğitimle açılmasından sonra bu yıl üniversitelerin birinci sınıfına kayıt olurda eğitimine devam eden öğrenciler KYK burs başvurularının başlayacağı tarihi araştırıyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığı dört gözle beklenen KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu.

KYK burs öğrenim kredisi son başvuru tarihi ne zaman?

KYK burs öğrenim kredisi başvuruları 28 Ekim 3 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

KYK burs öğrenim kredisi başvurusu nereden yapılacak?

KYK öğrenim kredisi ile KYK burs başvurusunda bulunacak öğrenciler e devlet üzerinden KYK burs-kredi başvurularını gerçekleştirecek.

E devlet KYK burs öğrenim kredisi başvurusu

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs başvurusu naslı yapılır, KYK öğrenim kredisi başvurusu nereden yapılır, nasıl yapılır? Soruları ÖSYM YKS tercih sonuçlarına göre, herhangi bir üniversiteye kayıt yapmaya Hak kazanan adayların kayıtlarını yaptıktan sonra KYK burs başvurusunda bulunabilmekteler. KYK burs ve öğrenim kredisi almak isteyenler şartlara uymaları durumunda KYK burs ve kredi başvurusu onaylanmakta. Peki KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu e devlet üzerinden yapılmakta. GSB KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu için tıklayınız.

KYK Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay İşlemleri

KYK burs kredisi için taahhütname nasıl onaylanır? KYK burs ve öğrenim kredi başvurusu için taahhütname nereden imzalanır? KYK burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler değerlendirmeler sonucunda KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu onaylanması durumunda e devlet üzerinden taahhütname imzalamaları gerekmektedir. Öğrenciler bu taahhütnameyi imzalamadıkları takdirde KYK burs ve kredi alamayacaklardır. KYK burs ve kredi taahhütnamesi onaylamak için tıklayınız.



KYK Kredi / burs durum belgesi doğrulama nasıl yapılır?

E devlet KYK Kredi / burs durum belgesi doğrulama nasıl yapılır? KYK Kredi ve burs durum belgesi doğrulama hizmeti kredi ve bus alma durumunu gösteren barkodlu belgeyi doğrulayabilirsiniz. Kredi burs doğrulama durum belgesi doğrulamak hizmeti için e devlet’e girdikten sonra > kamu hizmetleri > e hizmetler > Eğitim bölümününden Gençlik e Spor Bakanlığı bölümü altın bulunan KYK Kredi / burs durum belgesi doğrulama yazısını tıklayınız.



E devlet Kredi / Burs Durum Belgesi Sorgulama yapmak için tıklayınız

E devlet Kredi / Burs Nakil Başvurusu için tıklayınız.



E devlet Kredi / Burs İptal Başvurusu için tıklayınız.



E devlet Öğrenim / Katkı Kredisi ve Burs Sorgulama yapmak için tıklayınız



E devlet Kredi Geri Ödeme Erteleme Başvurusu için tıklayınız.



E devlet Öğrenim / Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama hizmeti üzerinden Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) üzerinen aldığınız öğrenim ve katkı kredilerinizi geri ödeme bilgileri sorgulama imkanına sahip olursunuz. KYK Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama yakmak için tıklayınız.

2021 KYK burs-öğrenim kredisi ne kadar?

KYK burs ve öğrenim kredi başvurularında bulunan öğrenciler bir yandan da çıkması durumunda ne kadar KYK burs ve öğrenim kredisi alacaklarını araştırıyor. 2021 yılı için burs miktarı henüz açıklanmasa da geçtiğimiz yılın burs miktarları şu şekildeydi;

Lisans okuyan öğrenciler aylık 550 lira,

Yüksek Lisansta 1100 lira,

Doktorada da 1650 lira

Bu yıl için minimum burs miktarı beklentisi; Lisansta aylık 600 lira,

Yüksek Lisansta 1200 lira,

Doktorada da 1750 lira KYK burs öğrenim kredisi alacak.