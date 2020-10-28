KYK burs öğrenim kredisi e devletten nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü KYK burs ve öğrenim kredi başvuruları başladı. KYK kredi ve öğrenim kredileri 28 Ekim 3 Kasım tarihleri arasında e devlet üzerinden yapılacak.

E devlet KYK başvurusu nasıl yapılır?

GSB KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları e devlet üzerinden yapılmakta. E devlet üzerinden KYK öğrenim kredisi ve burs başvurusu için e devlet şifresi ile TC kimlik numarası ile devlet kapısına giriş yapılır. E devlete giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna KYK burs öğrenim kredisi başvurusu yazılır. Gelen sekme üzerine tıklanır ve KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu sayfasına gidilir. KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulunacaklardan istenen kişisel bilgiler girilerek KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu tamamlanır. KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu için tıklayın.

KYK burs öğrenim kredisi ne kadar?

Lisans okuyan öğrenciler aylık 550 lira,

Yüksek Lisansta 1100 lira,

Doktorada da 1650 lira.