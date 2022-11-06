Üniversite eğitimlerini sürdürenler KYK burs başvurularının ne zaman alınacağını araştırmaya başladı. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman alınacak?

KYK burs öğrenim kredisi başvuruları başladı mı?

KYK burs başvurularının ne zaman alınacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl KYK burs başvuruları 5-10 Kasım tarihlerinde alınmıştı. Bu sebeple bu hafta konuyla ilgili bir açıklama yapılması bekleniyor. KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Tarihlerle ilgili bilgi paylaşıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.