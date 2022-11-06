  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başkan yeni uygulamayı resmen açıkladı! TFF’den hakem atamalarında devrim

Zelenski İran'a fena çıkıştı! "Bunu itiraf ederken bile yalan söylediler"

AK Partili isim duyurdu! Muhalefetin canı fena halde sıkılacak

Tarih verildi! Elinizi çabuk tutun! Kaçıran bin pişman olacak

Cübbeli Ahmet Hoca, pimi çekti! Seçimlerle ilgili bomba "LGBT" iddiası

Çinliler, kurşun geçirmez araçlarla bölgeye taşınacak! Çin-Pakistan ekonomik koridoru projeleri

AK Partili Metin Külünk'ten flaş çıkış! Hay ağzına sağlık

Sümeyye Erdoğan'dan şok "başörtüsü" açıklaması! Ağızlar bir karış açık kalacak

HAVELSAN'ın geliştirdiği milli yazılım 'Kovan': Türkiye'den dev sistem! Artık dışarıdan almayacağız!

Yunanistan'dan savaş çığırtkanlığı: En kötü senaryoya hazır olun
Eğitim KYK burs öğrenim kredisi başvuruları başladı mı?
Eğitim

KYK burs öğrenim kredisi başvuruları başladı mı?

Üniversite öğrencileri KYK burs ve öğrenim kredisi almak için başvuruların nereden nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman alınacak?

Yeniakit Publisher
2022-11-06 19:01:00 -
KYK burs öğrenim kredisi başvuruları başladı mı?

Üniversite eğitimlerini sürdürenler KYK burs başvurularının ne zaman alınacağını araştırmaya başladı. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman alınacak?

KYK burs öğrenim kredisi başvuruları başladı mı?

KYK burs başvurularının ne zaman alınacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl KYK burs başvuruları 5-10 Kasım tarihlerinde alınmıştı. Bu sebeple bu hafta konuyla ilgili bir açıklama yapılması bekleniyor. KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Tarihlerle ilgili bilgi paylaşıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

KPSS ortaöğretim soru ve cevap anahtarı açıklandı mı ne zaman açıklanacak?
KPSS ortaöğretim soru ve cevap anahtarı açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

Eğitim

KPSS ortaöğretim soru ve cevap anahtarı açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim kaç net kaç puan? 2022 KPSS ortaöğretim puan hesapla:
KPSS ortaöğretim kaç net kaç puan? 2022 KPSS ortaöğretim puan hesapla:

Eğitim

KPSS ortaöğretim kaç net kaç puan? 2022 KPSS ortaöğretim puan hesapla:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23