Üniversite eğitimini sürdürenler bu süreçte KYK burs ve öğrenim kredisinden faydalanmak istiyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?

KYK burs öğrenim kredisi başvuru tarihleri 2022-2023

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçen yıl KYK burs başvuruları 5-10 Kasım tarihlerinde alınmıştı. Bu yılda benzer bir takvimin uygulanması bekleniyor. KYK başvuru tarihi açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz. Öte yandan KYK başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

KYK burs ve öğrenim kredisi ne kadar?

2022 yılında KYK burs ve öğrenim kredisi

Lisans öğrencileri 850 lira

Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira olarak ödeniyor.

Burs ve öğrenim kredisi tutarları 2023 yılıyla birlikte artış gösterecek. Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yılbaşında kredi, burs ve beslenme yardımı rakamlarını günün ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kimler KYK burs başvurusunda bulunabilir?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.