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Eğitim KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak?
Eğitim

KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak?

KYK her ayın kaçında hesaba yatırılıyor? KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı. Öğrenciler ödemelerinin ne zaman alınacağını araştırmaya başladı. Peki, KYK bursu ne zaman yatacak? İlk kez KYK bursu alacak olanların parası ne zaman yatar?

Yeniakit Publisher
2021-12-16 11:38:00 -
KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak?

KYK burs ve öğrenim kredisi hak kazananlar ilk ödemelerin hesaplarına ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, KYK bursu ne zaman yatar?

KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak?

14 Aralık akşamı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KYK sonuçları e Devlet üzerinden sorgulanıyor. Öğrenciler e Devlet şifresi ve TC kimlik numaralarıyla sisteme girip sonuçlarını öğrenebilir.

KYK burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrenciler taahhüt işlemi yapmak zorunda. Bu işlemi yapmayanlar ödeme alamıyor. KYK burs ya da kredi hakkı kazanan öğrencilerin 19 Aralık saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden taahhüt işlemlerini yapmaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak. Öğrenciler, taahhüt onaylarını e-devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecek.

e-Devlet sistemine TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra KYK burs ve öğrenim kredisi sorgulama sayfasını açabilirsiniz. Sorgulama sonucu sayfasında taahhüt işlemini yapabilirsiniz. Açılan ekranda gerekli adımları tamamlayıp işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Burs ve kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayından geçerli üç aylık burs ve kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.

Öte yandan KYK ödemeleri her ayın 6’sı ile 10’u arasında hesaplara yatırılıyor.

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Eğitim

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