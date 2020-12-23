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Eğitim KYK burs kredisi ne kadar 2021 KYK burs kredi ücreti
Eğitim

KYK burs kredisi ne kadar 2021 KYK burs kredi ücreti

KYK burs ve kredi sonuçlarının ardından öğrenciler 11 Aralık’ta KYK burs ve kredi taahhütnamesini onaylayarak burs ve kredi almaya hak kazandı. Öğrenciler 2021 KYK burs ve öğrenim keresininin ne kadar olacağını merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilecek burs-kredi miktarını açıkladı. Peki 2021 KYK burs kredisi ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-12-23 13:01:00 - 2020-12-23 13:05:29
KYK burs kredisi ne kadar 2021 KYK burs kredi ücreti

KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler burs ve kredi ödeme tarihlerine çevrildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında KYK burs ve kredi tutarlarına ilişkin 2021 yılı ücretlerini açıkladı. Başkan Erdoğan, KYK burs ve kredi tutarlarına ilişkin olarak, “Üniversite öğrencilerine müjde vermek istiyoruz. Burs miktarını belirledik. Lisans öğrencilerine 650 lira, yüksek lisansta 1300 liraya, doktorada ise 1950 liraya çıkarıyoruz” dedi. 

2020 yılında geçerli olan tutarlar; lisans öğrencileri için aylık 550 TL, yüksek lisans öğrencileri için 1100 TL ve doktora öğrencileri için de 1650 TL ödeniyordu.

KYK burs kredisi ne zaman yatacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, taahhütnamesini onaylayan öğrencilere ekim ayını da kapsayacak şekilde geriye dönük toplu bir ödeme yapılacak. İlk ödeme ise ocak ayında yapılacak.

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