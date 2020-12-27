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Eğitim KYK burs kredileri hangi aydan itibaren ödenecek?
Eğitim

KYK burs kredileri hangi aydan itibaren ödenecek?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) üzerinden kredi ve burs almaya hak kazanan öğrencilerin beklediği KYK burs ve kredi ödemelerine ilişkin son dakika müjdesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’ndan geldi. İlk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye yapılacak KYK öğrenim kredisi ve bursunun yatacağı tarih açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 13:15:00 -
KYK burs kredileri hangi aydan itibaren ödenecek?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Bu yıl ilk kez burs/kredi alacak arkadaşlar burada mı? Bu gece itibarıyla hesaplarınıza yatırılmaya başlanacak 3 aylık burs ve kredi ödemeleri yılbaşından önce tamamlanmış olacak" dedi.

 

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