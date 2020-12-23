KYK burs kredi yattı mı? KYK ilk ödemesi Ekim ayından mı başlayacak?

KYK burs-kredi ilk ödemesi ne zaman, KYK bursu ne kadar, KYK kredis kaç para? Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs/kredi ödeniyor. lisans öğrencileri için aylık 550 TL, yüksek lisans öğrencileri için 1100 TL ve doktora öğrencileri için de 1650 TL idi. 2021 yılı için geçerli olacak tutarlar ise 2021 yılının Ocak ayında belirlenecek. Peki, KYK kredi ne zaman yatacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarını 7 Aralık’ta açıkladı. KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte burs ve kredi çıkan öğrencilerin 11 Aralık 2020 Cuma saat 23.59'a kadar olan e devlet üzerinden taahhütname onaylama işlemini gerçekleştirmeleri istendi. Burs ve kredi alacak adaylar da bu tarihe kadar taahhütnameyi onayladı. Öğrenciler tarafından KYK burs ve kredi ne kadar sorusunun yanıtı da merak ediliyor. 2020 yılında geçerli olan tutarlar; lisans öğrencileri için aylık 550 TL, yüksek lisans öğrencileri için 1100 TL ve doktora öğrencileri için de 1650 TL idi. 2021 yılı için geçerli olacak tutarlar ise 2021 yılının Ocak ayında belirlenecek. Peki, KYK kredi ne zaman yatacak?

KYK ödemeleri ne zaman başlayacak?

KYK ödemeleri ne zaman yapılacak? Taahhütnamesini onaylamış olan öğrencilere Ekim 2020 tarihinden itibaren ödeme gerçekleştirilecek. Ekim ayını da kapsayacak şekilde geriye dönük toplu ödeme yapılacak. Öğrenciler, KYK burs kredi ilk ödeme ne zaman sorusunun yanıtını da merak ediyor. İlk ödemenin ocak ayında yapılması bekleniyor. KYK burs ve kredi ödemeleri genel olarak her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapılıyor.

KYK burs ve kredi ilk ödeme ne zaman?

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aralık ayı burs ve kredi ödemelerine başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Aralık 2020 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6 - 10 Aralık tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirtti. TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Aralık, “2” olanlar 7 Aralık, “4” olanlar 8 Aralık, “6” olanlar 9 Aralık, “8” olanlar 10 Aralık’ta ödemelerini alabilecek.

KYK ödemeleri hangi bankadan yapılacak?

KYK ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla öğrencilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor. Ancak KYK kredi/burs hesabı taahhütname onaylama işlemlerinin ardından açılıyor. Konuyla ilgili detaylı bilgi için Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesindeki KYK sorgu ekranı kullanılabiliyor.