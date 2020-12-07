KYK burs ve kredi taahhüt nasıl yapılır? | KYK önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine burs ve kredi imkanı sağlıyor. Burs ve kredi başvuruları 28 Ekim – 8 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Başvuruların ardından değerlendirme süreci başladı. 7 Aralık Pazartesi günü ise KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. Peki, KYK burs ve kredi onay işlemi nereden yapılır?

KYK burs kredi taahhütname ne zamana kadar onaylanır?

KYK burs ya da kredi hakkı kazanan öğrencilerin 11 Aralık 2020 saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onay işlemi e-Devlet mobil uygulaması üzerinden yapılmıyor. Bu işlem yapılmazsa öğrencilere ödeme yapılmıyor.

KYK bursu ne kadar 2021

KYK burs ve kredileri her ayın 6’sı ile 10’u arasında TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatıyor. 2020 yılında lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira burs ve kredi yatırılıyor. 2021 yılında ödenecek burs ve kredi miktarı ise Ocak 2021’de belli olacak.

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