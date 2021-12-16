Üniversite öğrencileri kasım ayı içerisinde KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulundu. Merakla beklenen sonuçlar ise 14 Aralık gecesi açıklandı. Peki, KYK onay işlemi nasıl yapılır?

KYK burs kredi taahhütname nasıl onaylanır?

Binlerce üniversite öğrencisinin merakla beklediği KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları 14 Aralık akşamı açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından “Sevgili genç arkadaşlarım, sabırsızlıkla beklediğiniz ‘GSB Burs ve Öğrenim Kredisi’ sonuçları açıklandı. Herkese hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

KYK sonuçları e Devlet üzerinden sorgulanıyor. Öğrenciler e Devlet şifresi ve TC kimlik numaralarıyla sisteme girip sonuçlarını öğrenebilir.

KYK burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrenciler taahhüt işlemi yapmak zorunda. Bu işlemi yapmayanlar ödeme alamıyor. KYK burs ya da kredi hakkı kazanan öğrencilerin 19 Aralık saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden taahhüt işlemlerini yapmaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak. Öğrenciler, taahhüt onaylarını e-devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecek.

e-Devlet sistemine TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra KYK burs ve öğrenim kredisi sorgulama sayfasını açabilirsiniz. Sorgulama sonucu sayfasında taahhüt işlemini yapabilirsiniz. Açılan ekranda gerekli adımları tamamlayıp işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.