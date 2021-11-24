Üniversite öğrencileri KYK, VGM olmak üzere pek çok burs başvurusunda bulunuyor. Aralık ayı yaklaşırken pek çok öğrenci burs sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, KYK sonuçları açıklandı mı? Peki, KYK sonuçları nereden açıklanıyor?

KYK burs kredi sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak? 2021 KYK burs kredi sorgulama ekranı

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 8-10 Kasım tarihleri üzerinde yapıldı. Başvuru yapanlar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belirtilmedi. Burs ve kredi sonuçlarının kasım ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

2020 yılında başvurular 28 Ekim-8 Kasım tarihlerinde alınmış sonuçlar ise 7 Aralık'ta açıklanmıştı. 2021 yılında da sonuçların 10 Aralık'a kadar açıklanması bekleniyor. KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları e Devlet üzerinden ilan edilecek.

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KYK kredi iptal edilir mi?

KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının ne zaman açıklanacağın henüz belli değil. Ancak sonuçların aralık ayında ilan edilmesi bekleniyor. Burs ve öğrenim kredisi hakkı kazananlar ise sonuçların açıklanmasının ardından belirtilen süre içerisinde e Devlet üzerinden taahhütname işlemini yapmaları gerekiyor. Belirtilen gün ve saat içerisinde onay işlemi yapılmadığında KYK burs ve kredisini alınmıyor. Bu sebeple burs beklentisinde olan ancak öğrenim kredisi çıkarlar e Devlet’ten onay işlemi yapmazsa para alamaz.

Ayrıca önceki yıllarda başvuru yapan ve KYK alan öğrenciler de kredi iptalinin mümkün olup olmadığını araştırıyor. KYK kredinizi e devlet üzerinden iptal edebilirsiniz. Borcunuzu ise üniversite bittikten iki yıl sonra ödeyebilirsiniz. Yani bir yıl KYK kredisi aldıktan sonra iptal işlemi yaptınız; borcunuzu hemen ödemek zorunda değilsiniz. Okulunuz bittikten iki sene sonra ödemeniz yapmaya başlayacaksınız.