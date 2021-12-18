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Eğitim KYK burs kredi parası yatma tarihi?
Eğitim

KYK burs kredi parası yatma tarihi?

KYK bursu ayın kaçında veriliyor? KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Onay işlemini tamamlayanlar ise ödemelerin ne zaman ayın kaçında yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, KYK burs ve öğrenim kredisi ne zaman yatırılıyor. KYK ayın kaçında yatırılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-12-18 14:40:00 -
KYK burs kredi parası yatma tarihi?

Üniversite öğrencileri kasım ayında KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulundu. Sonuçlar ise 14 Aralık’ta açıklandı. KYK onay işlemlerini e-Devlet üzerinden yapanlar ise ücretlerin ne zaman yatırılacağını merak ediyor.

KYK burs kredi parası yatma tarihi?

KYK burs ya da öğrenim kredisi hakkı kazananlar ödemelerin ne zaman ayın kaçında yapılacağını araştırmaya başladı. 14 Aralık akşamı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KYK sonuçları e Devlet üzerinden sorgulanıyor. Öğrenciler e Devlet şifresi ve TC kimlik numaralarıyla sisteme girip sonuçlarını öğrenebilir.

KYK burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrenciler taahhüt işlemi yapmak zorunda. Bu işlemi yapmayanlar ödeme alamıyor. KYK burs ya da kredi hakkı kazanan öğrencilerin 19 Aralık saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden taahhüt işlemlerini yapmaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak. Öğrenciler, taahhüt onaylarını e-devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecek.

e-Devlet sistemine TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra KYK burs ve öğrenim kredisi sorgulama sayfasını açabilirsiniz. Sorgulama sonucu sayfasında taahhüt işlemini yapabilirsiniz. Açılan ekranda gerekli adımları tamamlayıp işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Burs ve kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayından geçerli üç aylık burs ve kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak. 

Öte yandan KYK ödemeleri her ayın 6’sı ile 10’u arasında hesaplara yatırılıyor.

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