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Eğitim KYK burs kredi ne zaman yatacak?
Eğitim

KYK burs kredi ne zaman yatacak?

KYK burs kredi ne zaman verilecek, KYK burs kredi ne zaman başlıyor? soruları Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tarafından merak edilmekte. Peki KYK burs kredisi ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödenmeye ne zaman başlayacak? İşte KYK burs kredi ne zaman ödenecek?

Yeniakit Publisher
2020-12-07 10:58:00 -
KYK burs kredi ne zaman yatacak?

KYK burs kredi ödemeleri ne zaman? soruları KYK tarafından yükseköğrenim öğrencileri başvuruları yapılan burs/kredi başvuru sonuçları açıklanmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden (sonuc.gsb.gov.tr) öğrenebilecekler.

KYK burs kredi ödemeleri ne zaman?

Bu yıl koronadana dolayı başvurularının geç alındığı KYK burs ve öğrenim kredisinde sonuçlar da geç açıklandı. GSB KYK burs ve öğrenim kredisi ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Her yıl Ekim ayında KYK burs öğrenim kredisi bursları öğrencilerin hesaplarına yatıyordu. Geçtiğimiz yıllarda KYK’dan KYK burs ve öğrenim kredisi alacak öğrenciler için şu bilgilere yer verilmişti.

Burs/kredi alacak öğrencilerin ödemeleri ne zaman yapılmaktadır? İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır. 

KYK burs kredisi ne kadar?

KYK burs öğrenim kredisi üniversite öğrencileri 550 TL, yüksek lisans öğrencileri 1100 TL ve doktora öğrencileri 1600 TL alıyor. Yine resmi olmayan tahminlerimiz sırasıyla 750 TL, 1500TL ve 2000 TL şeklindedir.

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