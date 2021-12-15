KYK burs kredi ilk ödeme ne zaman? KYK burs kredi ne zaman yatar?

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK başvuruları KYK burs kredi başvuruları 5-10 Kasım tarihleri arasında e Devlet sayfası üzerinden alınmıştı. KYK kredi ve burs başvurusunda bulunan öğrenciler o tarihten itibaren KYK burs kredi sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Instagram hesabından gençlerle yaptığı canlı yayın programında, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için 838 bin 272 öğrencinin burs ve kredi başvurusu yaptığını, 11 kamu kurumundan bilgi alınarak yapılan değerlendirme sonucunda ilk defa sisteme giren 180 bin öğrenciye burs diğer öğrencilere de kredi tahsis edildiğini belirtti.

KYK burs kredi ilk ödeme ne zaman?

Yükseköğrenim öğrencilerinin burs ve kredilerini alabilmeleri için e-devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak. Öğrenciler taahhüt onaylarını 19 Aralık saat 23.59'a kadar e-devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecek.

Taahhütname ne demek?

Taahhütname bir kişinin, bir işin yapılmasını üstlendiğini gösteren belgeye denir. Kişinin kendi ad ve hesabına, bir gerçek kişi veya tüzel kişiye karşı, sözleşmeli ya da sözleşmesiz olarak, bir işin yapılmasını veya bir şeyin teslimini üstlendiğini gösterir belge.

KYK taahhütname nasıl onaylanır?

E-Devlet üzerinden Burs/Kredi Taahhütname Onay İşlemleri hizmeti verilmektedir. Bu hizmeti kullanarak, burs veya öğrenim kredinize ait taahhütnameyi görüntüleyebilir, bu taahhütnameyi onaylayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Burs ya da kredi alma hakkı elde eden öğrencilerin belirtilen tarihlerde e-Devlet’ten burs/kredi onay işlemi sayfasında bulunan “taahhütname onayı” işlemini yapmaları gerekiyor.

KYK burs taahhütname onayı ile öğrenci, kendisinden istenen tüm şartları taşıdığını ve kabul ettiğini beyan eder. Değerlendirmenin ardından burs ya da kredi tahsisi yapılanlar, https://kygm.gsb.gov.tr/ internet sayfasından duyurulmaktadır.

Burs ya da kredi alacak 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler, taahhütnamelerini e-Devlet kapısının https://www.turkiye.gov.tr/ internet sayfası üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçükler, taahhütnamelerini e-Devlet kapısı üzerinden bakanlığın linkine ulaşarak anne ya da babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük veya anne ve babası olmayan öğrenciler de anne ya da babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile beraber kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler. Taahhütnamesini onaylamayanlara, burs ya da kredi ödenmeyecek. Ayrıca bildirim de yapılmayacaktır.