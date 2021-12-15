KYK burs kredi ekim kasım aralık ödemesi ne zaman yapılacak? KYK burs kredi ücretleri ne zaman yatacak?

2021 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? KYK burs sonuç açıklaması ardından gözler ödemelere çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yükseköğrenim öğrencilerinin, burs ve kredilerini alabilmeleri için e-devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere KYK burs kredi ödemeleri yapılacak.

KYK burs kredi ücretleri ne zaman yatacak?

e devlet üzerinden KYK burs kredi taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak.Daha sonra ise KYK, ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor. KYK burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.

KYK kredisi bursa dönüşür mü?

KYK kredi ve burs başvurusunda kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri kredi kapsamından çıkartılıp bursa dönüştürülebiliyor. Öğrenim süresinde kredi almaya hak kazanan öğrenciler KYK tarafından belirlenen ‘öncelikli burs verilecek öğrenciler’ kapsamına girerse dilekçeyle kredilerini bursa dönüştürebilir.

KYK bursu ne zaman kesilir?

Burs almaya hak kazanan öğrencilerden eğitim hayatı boyunca başarılı olma şartı beklenmektedir. Burs alan öğrencilerin genel not ortalamalarının 4.00 üzerinden 2.00'nin altına 100 üzerinden ise 53.33'ün altına düşmemesi gerekmektedir. Öğrenciler bu şartı sağlamayadıklarında bursları krediye dönüşür.

Krediye dönüşen burslar başarı şartının tekrar sağlanması durumunda yeniden bursa çevrilmez. Dil hazırlık sınıfındaki öğrenciler için ise başarı şartı hazırlık eğitimini aksatmadan bir üst sınıfa geçmek olarak belirlenmiştir.

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

KYK kredisi ne zaman hangi şartlarda kesilir?

Başarısız olma,

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

KYK kredi borcu nasıl hesaplanır?

KYK tarafından sağlanan kredilere faiz uygulamaktadır. Faiz oranı ise Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) belirlenmektedir. Kredi alan öğrenciden alınacak toplam faiz kredi miktarının üç katını geçmez.

KYK kredi geri ödeme borcu ertelenir mi?

Mezun olduktan 2 yıl sonra krediyi ödeyecek maddi durumunuz yoksa başvuruyla ödemeyi bir yıl daha erteleyebilirsiniz. Askerlikle mükellef olan adaylar ödemelerini askerlik süresince erteleyebilir. Bu süre içerisinde kredi ödemelerine faiz uygulanmaz.

KYK kredi erken ödeme indirimi ne kadar?

KYK kredi alan öğrencilerden ödemelerini 2 yılın ardından yapmasını beklemekte. Öğrenciler mezun olduktan sonra ödemek isterlerse faiz üzerinden indirim yapılmaktadır. Ana para üzerinden indirim ise söz konusu değildir. İlk yıl faizlerden yüzde 30 ikinci yıl yüzde 20 erken ödeme indirimi yapılmaktadır.