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Eğitim KYK burs kredi başvurusu ne zamana kadar yapılacak?
Eğitim

KYK burs kredi başvurusu ne zamana kadar yapılacak?

KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? KYK tarafından yükseköğrenim öğrencilerine yönelik verilen burs ve kredi için başvuru işlemleri 28 Ekim'de başladı. Burs başvurularını henüz yapamayan adaylar başvuru için son tarihi kaçırmamalı. Peki, KYK burs kredi başvurusu ne zamana kadar yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-01 18:33:00 -
KYK burs kredi başvurusu ne zamana kadar yapılacak?

KYK burs ve kredi başvuruları alınmaya devam ederken yurt başvurusu için de heyecan dorukta. 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin burs ve kredi başvuru ekranı geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. E-Devlet KYK burs ve kredi başvuru ekranı üzerinden ilgili işlemlerini tamamlamaya çalışan öğrenciler, bir yandan da yurt başvuruları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, başvurular için son gün ne zaman?

KYK burs kredi başvurusu ne zamana kadar yapılacak?

2020-2021 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi başvurularının başlaması ile birlikte çok sayıda aday işlemlerini tamamladı. Bu yıl pandemi nedeniyle geç başlayan KYK kredi ve burs başvurusu e Devlet sayfası üzerinden, 3 Kasım tarihine kadar devam edecek.

3 Kasım Salı günü saat 23.59'a kadar devam edecek olan başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

KYK BURS BAŞVURUSUNDA BULUNMAK İÇİN TIKLAYIN

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

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