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Eğitim KYK burs kredi başvuru sonuçları son dakika açıklandı
Eğitim

KYK burs kredi başvuru sonuçları son dakika açıklandı

GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları son dakika merak ediliyordu. KYK’dan yapılan açıklamada KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açılandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 10:42:00 - 2020-12-07 10:42:44
KYK burs kredi başvuru sonuçları son dakika açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıkladı.  KYK burs ve kredi sonuçlarını "https://sonuc.gsb.gov.tr/" adresi üzerinden öğrenebilirsiniz. KYK burs ve öğrenim kredisi çıkan öğrenciler e devlet üzerinden taahhütnameyi doldurmaları gerekmektedir.

KYK bursu ne kadar?

KYK 2020'de kredi ve ya burs 550 lira, Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren Yüksek lisansta bin 100 lira, Doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

KYK burs almaktan vazgaçebilir miyim?

Kurumumuzdan burs/kredisi almakta olan öğrenciler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu linkine ulaşarak burs/kredi iptal/ vazgeçti işlemini yapabilirler. Normal öğrenim süresi içerisinde öğrencinin kredisini tekrar talep etmesi halinde, Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar kredi ödenmektedir.

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